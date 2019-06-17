Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat Bebek Şenliği’ndeydi

İstanbul’da geleneksel hale gelen ve Bebek Parkı’nda her yıl binlerce İstanbulluyu bir araya getiren Bebek Şenliği çeşitli aktiviteler ve konserlerle başladı. Bebek Park’ına İstanbul’un birçok yerinden insanlar akın etti. Şenlik kapsamında düzenlenen özel dans gösterileri sahne performanslarıyla izleyenleri büyüledi. Çocuklar karne tatilinin ilk gününde atölye çalışmalarına katılarak keyifli zaman geçirdi. Çeşitli müzik gruplarının sahne aldığı şenlikte İstanbullular parçalara eşlik ederek doyasıya eğlendi.

Akpolat: Beşiktaş’ı festivallerin merkezi haline getireceğiz

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat Bebek Şenliği’ne gelerek, stantları ziyaret ederek vatandaşlar ile sohbet etti. Başkan Akpolat bir tasarım atölyesinde tezgahın başına oturarak çeşitli tasarımlar yaptı. Kendisine yoğun ilgi gösteren vatandaşlarla fotoğraf çektiren Başkan Akpolat Beşiktaş’ın festivallerin merkezi olacağını belirtti ve şunları ifade etti:

‘’Bebek şenliği gibi gelenekselleşmiş şenliklerimizi devam ettireceğiz, onlara yeni değerler katacağız. Bu festivallerde insanlarımız günlük hayatın koşuşturmasından sıyrılıp müziğin sanatın iyileştirici gücünden faydalanıyorlar. Dolayısıyla bu alanların çoğalması bizim için çok önemli yeni dönemde biz bu alanların çoğalmasını destekleyeceğiz. Beşiktaş’ı bir festival kenti haline getirmek istiyoruz. Her kuşaktan insanlarımız bu festivalde buluşuyor ve günlük hayatın koşuşturmasından bir anlamda sıyrılıyor. İnsanlarımızı sağlıklı yaşam ile doğa ile buluşturuyoruz. Biz Beşiktaş Belediyesi olarak hem Beşiktaş’ta hem İstanbul’da bilimle, kültürle, sanatla, sporla insanlarımızı tanıştıracağız.’’