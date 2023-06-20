Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat çalışma arkadaşlarının Kurban Bayramı'nı kutladı

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, çalışma arkadaşlarını ziyaret ederek Kurban Bayramı’nı kutladı. Güne Fen İşleri ve Temizlik İşleri Garajı’ndaki emekçilerle bir araya gelip bayramlaşarak başlayan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat daha sonra belediyeye bağlı olan Aşevini ve Esenlik Merkezini ziyaret etti.

Güne Fen İşleri ve Temizlik İşleri Garajı’ndaki emekçilerle bir araya gelip bayramlaşarak başlayan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat daha sonra belediyeye bağlı olan Aşevini ve Esenlik Merkezini ziyaret etti. Her gün ihtiyaç sahipleri için sıcak yemeklerin hazırlandığı Aşevi ve ileri yaştaki, dezavantajlı semt sakinlerinin ihtiyaçları için hizmet veren Esenlik Merkezi’nde çalışanların bayramını kutlayan Başkan Akpolat’ın bir sonraki durağı ise belediyenin Levent’te bulunan ana hizmet binası oldu.

Burada da mesai arkadaşlarıyla bayramlaşan Akpolat:“Göreve geldiğimiz günden beri oldukça yoğun bir gündem yaşadık. Pandeminin olumsuz yansımalarına ve 2023 yılı genel seçimlerin yoğun ve yorucu temposuna rağmen komşularımızı ve çalışanlarımızı mağdur etmedik. Semtimizin altyapı çalışmalarına ara vermeden devam ettik. Bundan sonra da komşularımızın ve çalışanlarımızın mutluluğu için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.