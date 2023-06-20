  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat çalışma arkadaşlarının Kurban Bayramı'nı kutladı

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat çalışma arkadaşlarının Kurban Bayramı'nı kutladı

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat çalışma arkadaşlarının Kurban Bayramı'nı kutladı
Güncelleme:

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, çalışma arkadaşlarını ziyaret ederek Kurban Bayramı’nı kutladı. Güne Fen İşleri ve Temizlik İşleri Garajı’ndaki emekçilerle bir araya gelip bayramlaşarak başlayan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat daha sonra belediyeye bağlı olan Aşevini ve Esenlik Merkezini ziyaret etti.

 Güne Fen İşleri ve Temizlik İşleri Garajı’ndaki emekçilerle bir araya gelip bayramlaşarak başlayan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat daha sonra belediyeye bağlı olan Aşevini ve Esenlik Merkezini ziyaret etti. Her gün ihtiyaç sahipleri için sıcak yemeklerin hazırlandığı Aşevi ve ileri yaştaki, dezavantajlı semt sakinlerinin ihtiyaçları için hizmet veren Esenlik Merkezi’nde çalışanların bayramını kutlayan Başkan Akpolat’ın bir sonraki durağı ise belediyenin Levent’te bulunan ana hizmet binası oldu.

Burada da mesai arkadaşlarıyla bayramlaşan Akpolat:“Göreve geldiğimiz günden beri oldukça yoğun bir gündem yaşadık. Pandeminin olumsuz yansımalarına ve 2023 yılı genel seçimlerin yoğun ve yorucu temposuna rağmen komşularımızı ve çalışanlarımızı mağdur etmedik. Semtimizin altyapı çalışmalarına ara vermeden devam ettik. Bundan sonra da komşularımızın ve çalışanlarımızın mutluluğu için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

Etiketler Beşiktaş Beşiktaş Belediyesi Rıza Akpolat
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dolar, Euro ve altın geri çekildi
İstanbul'da dehşete düşüren kavga! Önce yumruklaştılar, sonra silahlar konuştu
Asgari ücret belli oldu!
4 kişiyi öldürüp derin dondurucuya koyan zanlı yakalandı! Vahşeti itiraf etti
Ev sahiplerinin yeni oyunu ortaya çıktı
Marmaris'te yanan ormanlar bu teknikle küllerinden doğdu
Hande Erçel'in cesur ''yaz geldi'' pozları olay oldu
İstanbul'da depremde en çok zarar görecek ilçesi açıklandı
Çanakkale'de 100 kiloluk bir canavar zıpkınla yakalandı! O anlar kamerada
Motorine zam geldi!