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Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat projelerini açıklıyor - CANLI

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Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, yerel seçim çalışmaları kapsamında projelerini açıklıyor...

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, yerel seçim çalışmaları kapsamında projelerini açıklıyor...

Etiketler Beşiktaş beşiktaş belediyesi rıza Akpolat
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