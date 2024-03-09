Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat projelerini açıklıyor - CANLI
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Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, yerel seçim çalışmaları kapsamında projelerini açıklıyor...
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, yerel seçim çalışmaları kapsamında projelerini açıklıyor...
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