Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’tan 19 Mayıs mesajı

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

“16 Mayıs’ta Beşiktaş Akaretler Mustafa Kemal Müzesi’nde başlayan ‘Bağımsızlık için İlk Adım Yürüyüşü’nün izinde bütün Beşiktaş halkı bağımsızlık ve özgürlük yolunda Ata’mızla yürümeye devam ediyor.

19 Mayıs’ta Samsun’a çıkan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ulusumuzun kaderini, insanlığın onurlu bir ferdi olma mücadelesini bu toprakların her bir karışında yeşertmeyi başarmıştır. “Milleti kurtaracak olan yine onun azim ve kararlılığıdır.” diyerek halkı kendi kaderine el koymaya çağıran ve sonrasında egemenliği kayıtsız şartsız halkına veren Gazi Mustafa Kemal Atatürk, dünden bugüne, bugünden yarına bağımsızlığımızın meşalesi olarak yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir.

Dünyadaki bütün altüst oluşlara rağmen hala devrimleri ve öngörüleriyle insanlığa öncü ve örnek olan Büyük Atatürk sadece kendi ulusunu kurtarmamış aynı zamanda bütün mazlum uluslara örnek olmuştur.

Atatürk’ün yolunda kararlılıkla yürüyen genç bir belediye başkanı olarak Atamızın;

"Milletin bağrından temiz bir kuşak yetişiyor. Bu eseri ona bırakacağım ve gözüm arkamda kalmayacak!" sözünü aklımdan çıkarmıyorum. Bu ülkenin milyonlarca genci Atasına olan sevgi ve bağlılıkla 19 Mayıs ruhunu geleceğe taşıyor.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyor, Büyük Atatürk’ü ve ülkemizin bağımsızlığı uğruna hayatlarını feda eden herkese saygı, sevgi ve şükranlarımı sunuyorum.”