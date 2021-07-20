Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’tan Kurban Bayramı mesajı

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak bütün komşularının Kurban Bayramı’nı kutladı. Pandemi döneminde dayanışmayı güçlendirdiklerini dile getiren Başkan Akpolat, Beşiktaş’ta ihtiyacı olan tüm komşularının yanında olduklarını ifade etti.

1 Temmuz’dan itibaren Kademeli Normalleşme’nin üçüncü etabına giren Türkiye’de sokağa çıkma ve seyahat kısıtlamasının kaldırılmasıyla beraber yurdun her yerinde Kurban Bayramı’nın sevinci yaşanıyor. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da birlik ve beraberlik mesajı vererek komşularının Kurban Bayramı’nı en içten dileklerle kutladı ve sözlerine şu şekilde devam etti:

Rıza Akpolat: Kurban, paylaşma, yardımlaşma, birlik ve beraberlik bayramıdır

‘’Değerli Beşiktaşlılar,

Pandemi mücadelesiyle geçen çok zor bir dönemin devamında, kısıtlamaların kaldırıldığı günlerde Kurban Bayramı’nı karşılamaktan dolayı çok mutluyuz.

Hasretle geçen bayramlardan sonra, bu ‘şükür’ vaktinde sevdiklerinizle kavuşmanızı diliyorum.

Kurban, paylaşma, yardımlaşma, birlik ve beraberlik bayramıdır. Bu zorlu süreçte Beşiktaş’ta büyüttüğümüz dayanışmayı, bundan sonra daha da güçlendirmeye, ihtiyacı olan tüm komşularımızın yanında olmaya, daha iyi bir geleceği birlikte inşa etmek için çalışmaya devam edeceğiz.

Kurban Bayramı’nın ülkemize huzur ve barış getirmesini diliyor, bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum.’’