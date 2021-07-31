Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'tan TEMA Vakfı'na fidan bağışı

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat orman yangınlarında hasar gören alanların tekrar eski haline hızlı bir şekilde dönebilmesi için Tema Vakfı’na fidan bağışında bulundu.

Türkiye, günlerdir ülkenin farklı noktalarında ortaya çıkan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Antalya’nın Manavgat İlçesi’nde ormanlık alanda çıkan ve ülkenin birçok farklı bölgesinde de eş zamanlı olarak görülmeye başlayan yangınları durdurmak adına yurttaşlar seferber olmuş durumda. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Beşiktaş Belediyesi olarak yangınlar karşısında her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtmişti. Başkan Akpolat bugün de yangında zarar gören yerlerin tekrar yeşil bir alana kavuşması için Tema Vakfı’na fidan bağışında bulunduğunu kaydederek şu mesajı paylaştı:

‘’Ülkemizde pek çok ayrı noktada çıkan orman yangınlarında zarar gören bölgelerin tekrar ağaçlandırılması için @temavakfi’nın başlattığı kampanyaya ben de katıldım. Sizleri de fidan bağışına davet ediyorum. Yaraları hep beraber saralım.‘’