Beşiktaş Belediyesi 350 personel ile kar mesaisine başladı

Beşiktaş Belediyesi, AKOM’un kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına karşı uyarısı sonrası tüm önlemlerini alarak çalışmalarını hızlandırdı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da karla mücadele ekiplerinin 7/24 sahada görev yapacağını belirtti.

Afet Koordinasyon Merkezi ( AKOM) bugün ve yarın için İstanbul’da kar yağışı uyarısında bulundu. Beşiktaş Belediyesi ekipleri de çalışmalarını hızlandırarak olumsuz hava koşullarına karşı bütün önlemlerini aldı. Beşiktaş Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı 350 personel 66 araç-iş makinası ilçe genelinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için 7/24 aralıksız çalışmalarına devam ediyor. Belediye ekipleri kar yağışı ve buzlanma riskine karşı da kar küreme araçlarını ilçenin kritik noktalarına konuşlandırdı.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da mesai arkadaşlarını Fen İşleri Garajı’nda ziyaret ederek çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı. Ekiplerin zorlu kış mesaisine hazır olduğunu belirten Başkan Akpolat şunları söyledi:

“Beklenen kar yağışı için 66 araç-iş makinesi ve karla mücadele ekibimiz ile kışa hazırız. Tüm komşularımız olumsuz hava koşullarının oluşturduğu acil durumlarda 444 44 55 numaralı Çözüm Merkezimizle 7/24 iletişime geçebilir.”