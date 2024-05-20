Beşiktaş Belediyesi altyapı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi

Göreve geldiği günden itibaren, Beşiktaş’ta kronikleşmiş altyapı sorunlarının çözümü için yoğun bir çalışma sürecine giren ve bu konuda çok büyük başarılara imza atan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, ilçede bulunan Melisa Sokak’ta su baskını sorununu ortadan kaldırmak için kolları sıvadı.

İBB Meclis çoğunluğunun Cumhuriyet Halk Partisi’ne geçmesiyle aşılan engellerle beraber, belediye ekiplerinin yoğun bir çalışma temposu içinde ilerlediklerini duyuran Başkan Rıza Akpolat çalışmaların 45 gün içinde tamamlanacağını ifade ederek İBB’ye ve Ekrem İmamoğlu’na teşekkür etti.

Beşiktaş Belediyesi ilçede bulunan Melisa Sokak’taki su baskını sorununu ortadan kaldırmak için çalışmalara başladı. Bölgede 1000 – 1200 metre çapları arasında 806 metre yağmur suyu kanalı çalışması yapılacak. Bu çalışmanın 45 gün içinde tamamlanması bekleniyor.

“BEŞİKTAŞ’IN %90’INDA SU BASKINI SORUNUNU ORTADAN KALDIRDIK”

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat;

“Altyapıyla ilgili İSKİ’nin ihalesi yapıldı. Beşiktaş’taki 4 lokal bölgede de çalışma yapılacak. Bu çalışmalardan bir tanesi de bu bölge. Bu bölgenin en büyük sorunlarından bir tanesi su baskını sorunuydu. Beşiktaş’ın birçok alanında bu sorunlar giderildi ama bu ara alan kalmıştı. Ekrem Başkanımızın süreci öncelemesi, İSKİ Genel Müdürlüğümüzün planlamasıyla beraber ilk burada başladık çalışmalarımıza. Pandemi döneminde yaptığımız işler hafife alınmayacak işlerdi. Yıllardır buraya bir kazma bile vurulmamıştı. Beşiktaş’ın yaklaşık olarak %90’ında su baskını sorununu ortadan kaldırdık.” şeklinde konuştu.