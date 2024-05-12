Beşiktaş Belediyesi Anneler Günü'ne özel tekne turu düzenledi

Beşiktaş Belediyesi Anneler Günü kapsamında bir tekne turu etkinliği düzenledi. Beşiktaşlı anneler bu özel günde yapılan etkinlikle İstanbul Boğazı’nın tüm güzelliklerini ve tarihi yapılarını keşfederken manzara eşliğinde deniz havasının keyfini hep birlikte çıkardı.

Beşiktaş Belediyesi Anneler Günü kapsamında bir tekne turu etkinliği düzenledi. Beşiktaşlı anneler bu özel günde yapılan etkinlikle İstanbul Boğazı’nın tüm güzelliklerini ve tarihi yapılarını keşfederken manzara eşliğinde deniz havasının keyfini hep birlikte çıkardı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat Anneler Günü için yaptığı açıklamada;

"Anneler, yaşadığı birçok sıkıntıya rağmen her gün mücadele ederek hayata değer katmaya devam ediyor. Minnettarız. Başta sevgili annem olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyorum.

Çok zor zamanlarda, büyük fedakarlıklarla tarihin akışını değiştiren bir kahraman yetiştirdiği için Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ümüzün kıymetli annesi Zübeyde Ana’yı da saygı ve minnetle anıyorum.

Bugünü buruk şekilde yaşayacak olan, ülkemizin huzuru ve emniyeti için gözünü kırpmadan kendini siper etmiş tüm kahraman şehitlerimizi yetiştiren annelerimizin de ellerinden öper, kendilerine şükranlarımı sunarım" ifadelerini kullandı.

"KADINLAR İÇİN PROJELERİMİZE HIZ KESMEDEN DEVAM EDECEĞİZ"

Göreve geldiklerinden beri belediye olarak kendilerine başvuran hiçbir kadını geri çevirmediğini kaydeden Başkan Rıza Akpolat;

"Beşiktaş’ta kadınlarımız için projeler de yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Bu boğaz turu etkinliği için Beşiktaş ilçesi konum olarak çok avantajlı. İki kıtanın ortasındayız ve önemli bir yere sahibiz. Tekrar bütün annelerimizin anneler gününü kutlarım” şeklinde açıklamalarına devam etti.

ANNELER GÜNÜ'NE ÖZEL SEMT KARTLI KADINLARA KAHVE VE TATLI İKRAMI

Beşiktaş Belediyesi Anneler Günü kapsamında düzenlediği tekne turu etkinliğinde Beşiktaşlı kadınlar bir araya gelerek Boğaz'ın eşsiz manzarasıyla bu özel günü kutladı. 12 Mayıs Pazar günü saat 11.00'de başlayan etkinliğe yoğun bir talep oldu. Etkinlik için Beltaş Kitap Kafe'de toplanan Beşiktaşlı kadınları teknelere Başkan Rıza Akpolat yolculadı ve çiçek dağıtarak anneler gününü kutladı. Ayrıca bu özel günde Semt Kart sahibi kadınlar bütün Beltaş kafelerden 14.00 - 18.00 saatleri arasında ücretsiz tatlı ve kahve ikramından faydalandı.