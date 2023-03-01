Beşiktaş Belediyesi Avrupa'da Yılın Partneri seçildi

Beşiktaş Belediyesi bu yıl da 2022 Avrupa Demokrasi Haftası ''Yılın Partner Kuruluşu'' unvanını almaya hak kazandı.

Beşiktaş Belediyesi 2019’dan itibaren başladığı yeni çalışmalar ile Avrupa Konseyi tarafından koordine edilen Avrupa Yerel Demokrasi Haftası (European Local Democracy Week - ELDW) kapsamında, ''Çevreyi korumak: Yerel Yönetimler Harekete Geçiyor'' teması ile “Yılın Partner Kuruluşu” unvanına layık görüldü. Avrupa Yerel Demokrasi Haftası 2022 yılı içerisindeki etkinliklerin ve tecrübelerinin paylaşıldığı yıllık koordinasyon toplantısı dün Avrupa Konseyi’nde gerçekleşti. Toplantı kapsamında Türkiye, Lüksemburg, Portekiz, Litvanya, Ukrayna, Romanya, Malta ve Sırbistan'dan Avrupa Konseyi'ne üye 21 belediye ödül almaya hak kazandı.

Beşiktaş Belediyesi 2019’dan itibaren başladığı yeni çalışmalar ile Avrupa Konseyi tarafından koordine edilen Avrupa Yerel Demokrasi Haftası (European Local Democracy Week - ELDW) kapsamında, ''Çevreyi korumak: Yerel Yönetimler Harekete Geçiyor'' teması ile “Yılın Partner Kuruluşu” unvanına layık görüldü. Avrupa Yerel Demokrasi Haftası 2022 yılı içerisindeki etkinliklerin ve tecrübelerinin paylaşıldığı yıllık koordinasyon toplantısı dün Avrupa Konseyi’nde gerçekleşti. Toplantı kapsamında Türkiye, Lüksemburg, Portekiz, Litvanya, Ukrayna, Romanya, Malta ve Sırbistan'dan Avrupa Konseyi'ne üye 21 belediye ödül almaya hak kazandı.

Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler Kongresi Başkanı Mathieu Mori tarafından yapılan açılışta Türkiye’de yaşanan deprem felaketinde hayatını kaybedenler için Avrupa Konseyi’nin taziyeleri iletildi. Mori’nin konuşmasının ardından katılımcı yerel yönetimlerin sunumlarına geçildi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın ülkemizde yaşanan deprem felaketi yardım koordinasyonunda aktif görevde olduğu için katılamadığı toplantıya Beşiktaş Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Yöneticisi Pınar Çakmak katıldı.

Beşiktaş Belediyesi; Organik Atıklar Doğa ile Buluşuyor uygulaması, İngilizce Konuşma Kulubü, 5. Ekolojik Yıkımla Mücadele Şenliği, Ambalaj Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması, AB Erasmus+ Projeleri, Öğrenci'Ye uygulaması, 65+ Dijital Okuryazarlık Eğitimi, Beşiktaş Uluslararası Toplantısı ve Paydaş Buluşmaları gibi 2022 yılında gerçekleştirdiği yerel demokrasiyi güçlendiren ve örnek gösterilen faaliyetlerle Avrupa Yerel Demokrasi Haftası Yılın Partner Kuruluşu ödülüne layık görüldü. ELDW Sözcüsü Bryony Rudkin tarafından yapılan çalışmaların niteliği ve kapsayıcılığı övgü aldı.

ELDW 2023-2024 teması ise ‘’Yerel topluluklar: Demokratik Dayanaklılığı Ön Plana Çıkarmak’’ oldu.