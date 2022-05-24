  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Beşiktaş Belediyesi Çocuk Korosu’na ‘Müzikalite- Müzikal Dinamikler’ ödülü

Beşiktaş Belediyesi Çocuk Korosu’na ‘Müzikalite- Müzikal Dinamikler’ ödülü

Beşiktaş Belediyesi Çocuk Korosu’na ‘Müzikalite- Müzikal Dinamikler’ ödülü

Beşiktaş Belediyesi Çocuk Korosu, İzmir’de düzenlenen İzmir Çok Sesli Korolor Festivali’nde "Müzikalite - Müzikal Dinamikler" ödülünü kazandı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da çocukları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Polifonik Korolar Derneği İzmir Şubesi iş birliğiyle 11-15 Mayıs tarihleri arasında Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi ve Konak Elhamra Sahnesi’nde İzmir Çok Sesli Korolor Festivali düzenlendi.

Festivale Beşiktaş Çocuk Korosu Şefi Güneş Kaya önderliğinde ve Simten Şenpolat’ın piyanosu eşliğinde katılan Beşiktaş Belediyesi Çocuk Korosu, gösterdikleri muhteşem performansla jüri tarafından "Müzikalite - Müzikal Dinamikler" ödülüne layık görüldü.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da ödüle layık görülen Çocuk Korosu’nu tebrik ederek "İzmir Çok Sesli Korolar Festivali’nden 'Müzikalite-Müzikal Dinamikler' ödülüyle dönen Beşiktaş Çocuk Koromuzu kutluyorum. Öğrencilerimizi, Koro Şefimiz Güneş Kaya’yı ve öğrencilerimize emek veren herkesi tebrik eder, bize bu mutluluğu yaşattığınız için teşekkür ederiz" dedi.

Etiketler Beşiktaş Belediyesi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ünlü anketçi ''Türkiye'yi alın İstanbul'a kayyım atayın'' dedi ortalık karıştı
Genç kadını günlerce eve kapatıp taciz etti
Bu gıdaları evinize sokmayın! Canan Karatay yasaklı yiyecekler listesini açıkladı
Maymun çiçeği hastalığında en riskli grup açıklandı! ''Körlüğe neden olabilir''
Son ankette İYİ Parti sürprizi! Millet İttifakı farkı iyice açtı
Türkiye'de bir ilk: Trafikte ''Kara Liste'' dönemi başladı
Türkiye bugün bir acı rakor daha kırdı!
Ali Koç'tan Rasim Ozan Kütahyalı'ya FETÖ yanıtı: ''En büyük destekçilerindendin''
İslam Memiş altının nereye kadar yükseleceğini açıkladı
Herkes bu görüntüleri konuşuyor! Çığlıkları duyunca çırılçıplak sokağa fırladı