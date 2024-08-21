Beşiktaş Belediyesi depremzedelerin yaralarını sarmaya devam ediyor

6 Şubat 2023 tarihinde, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde meydana gelen depremler, 11 ilde büyük bir yıkıma yol açarak, binlerce can kaybına ve yaralanmaya sebep olmuştu. Felaketin ilk gününden itibaren depremzedeler için seferber olan Beşiktaş Belediyesi ekiplerinin bölgeye yardımları aralıksız devam ediyor. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat; ''Depremzede yurttaşlarımızı yalnız bırakmıyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Belediyesi 6 Şubat deprem felaketinin açtığı yaraları sarmaya devam ediyor. Samandağ’ın Koyunoğlu Mahallesi’nde kurulan aşevinde gönüllü olarak çalışan Beşiktaş Belediyesi ekipleri günlük 3 bin porsiyon sıcak yemeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.



Yapılan yardımlara ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat; “6 Şubat depreminden bu yana ilaçtan kıyafete gıdadan ısıtıcıya çeşitli ürünleri içeren 76 binden fazla koliyi, 679 kişilik çadırı ve 229 aracı bölgeye ulaştırdık. Desteğimiz ilk günden başladı, yaralarımızı sarana kadar da sürecek.” İfadelerini kullandı.

BAŞKAN AKPOLAT’A TEŞEKKÜR

Beşiktaş Belediyesinin yardım faaliyetleri hakkında konuşan depremzedeler ise;

“Bu yardımlar sayesinde ayakta kalmaya çalışıyoruz. Yoksa halimizin ne olacağını kimse kestiremezdi. Depremden bu yana bizi hiçbir şekilde yalnız bırakmayan Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat’a teşekkür ediyoruz.” şeklinde konuştu.