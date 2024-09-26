Beşiktaş Belediyesi işgalleri kaldırmaya devam ediyor

Beşiktaş Belediyesi, kent yaşamını olumsuz etkileyen kamusal alan işgallerine karşı çalışmalarını sürdürüyor. Beşiktaş'ın en hareketli yerlerinden biri olan Çarşı'da yapılan uyarılara rağmen işgallerini kaldırmayan işletmelere yönelik işgal kaldırma çalışmaları sürüyor. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, ''Güvenli ve erişilebilir sokaklar vatandaşın hakkıdır. Hakkı sahibine teslim ediyoruz.'' dedi.

Erişilebilir bir Beşiktaş için söz veren Beşiktaş Belediyesi halkın ortak kullanım alanlarını korumak ve düzenli kent ortamı sağlamak için Çarşı bölgesindeki işgalleri kaldırmaya başladı. Türkali Mahallesi'nin Altıntaş, Yenilik, Aşık Garip ve Küçük Remzi sokaklarında Zabıta Müdürlüğü, Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri müşterek çalışmalar yaparak işletmelere ait sabit işgallerin tamamını alandan kaldırdı. Ayrıca alanda işletmelere ait bulunan tabela ve saksı türü olumsuzluklar da bölgeden uzaklaştırıldı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat konuyla ilgili sosyal medya paylaşımında esnafa teşekkür ederek şu ifadelere yer verdi:



“Sözümüzü tutuyoruz. İşgalleri kaldırıyor ve İstanbul’a yakışır Beşiktaş Çarşısı’nı kazandırıyoruz. Güvenli ve erişilebilir sokaklar vatandaşın hakkıdır. Hakkı sahibine teslim ediyoruz. Bu süreçte bizlere destek olan tüm esnaflarımıza teşekkür ediyorum. Beşiktaş hepimizin!”



Beşiktaş Belediyesi, ilçenin düzenli kent yaşamını sürdürmek ve halkın güvenliğini sağlamak adına bu çalışmalara hız kesmeden devam edecek. Çarşı bölgesinde başlatılan çalışmalar genişletilerek sürdürülecek