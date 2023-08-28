Beşiktaş Belediyesi öğrencilerin yanında

Beşiktaş Belediyesi, 7 üniversite ve 9 kampüsün yer aldığı; eğitimin ve öğrencinin başkenti Beşiktaş’ta hayata geçirdiği, hem eğitim hem de sosyal projeleriyle gençlerin yanında olmaya devam ediyor. Yeni eğitim öğretim yılı başlarken ekibiyle yoğun bir çalışma temposu içerisinde bulunan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, “Beşiktaş'ta öğrenim gören veya ikamet eden tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Her zaman onların yanında ve destekçileri olacağız.” dedi.

Yeni eğitim öğretim yılı başlarken ekibiyle yoğun bir çalışma temposu içerisinde bulunan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, “Beşiktaş'ta öğrenim gören veya ikamet eden tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Her zaman onların yanında ve destekçileri olacağız.” dedi.

Beşiktaş Belediyesi, yeni eğitim ve öğretim yılında öğrencilere sosyal ve ekonomik yönden destek vermeye devam ediyor. Öğrenci-Ye, Ücretsiz Wi-fi, Beltaş Kitap Kafe, Oruç Aruoba Kütüphanesi, Altan Öymen Kütüphanesi, Karaoğlan Gençlik Merkezi gibi projeleri hayata geçiren Beşiktaş Belediyesi öğrencilerin hayatını kolaylaştırıyor. Öğrenci-Ye projesiyle Beşiktaş’ta üniversite eğitimi gören ya da ikamet eden öğrenciler ücretsiz yemek yiyebilirken, Beltaş Kitap Cafe, Altan Öymen ve Oruç Aruoba kütüphanelerinde rahat bir şekilde ders çalışma imkânı elde ediyor.

KARAOĞLAN GENÇLİK MERKEZİ

İlçede bulunan, içerisinde derslik, ders çalışma alanı ve egzersiz stüdyosunun yer aldığı Beşiktaş Belediyesi Karaoğlan Gençlik Merkezi aynı zamanda bir Öğrenci’Ye noktası olarak da hizmet veriyor. Aşevinde hazırlanan yemekler, merkezin yemekhanesinde öğrencilere ücretsiz sunuluyor.

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ ÖĞRENCİLERİ AVRUPA GÖNDERİYOR

Beşiktaş Belediyesi, Avrupa Dayanışma Programı (ESC) kapsamında gençleri Avrupa’ya gönderiyor. 2016 yılında Avrupa Birliği Gönüllülük Projeleri için akredite kuruluş olan belediye, gençleri gönüllülük faaliyetlerinde yer almak üzere Avrupa’nın farklı şehirlerine gönderiyor.