Beşiktaş Belediyesi Polaris Awards'tan 5 ödülle döndü

Beşiktaş Belediyesi’nin hayata geçirdiği “İstanbul Sözleşmesi’ni Okudun Mu?” projesi Polaris Awards’ta 3 ödül aldı.

Kadın haklarını koruyan ve şiddetin önüne geçmeyi amaçlayan İstanbul Sözleşmesi kısa sürede gündemin büyük parçası haline geldi. Sosyal medyada sözleşmenin asıl amacını açıklamaya çalışan içerikler de aynı hızla yayılmaya başladı.

Böyle bir gündemde Beşiktaş Belediyesi herkese basit bir soru sordu; İstanbul Sözleşmesi’ni okudun mu?

Semtin dört bir yanına asılan outdoor’lar ve eklenen QR kodla herkesin İstanbul Sözleşmesi’ne kolayca ulaşmasını sağlayan proje Polaris Awards’ta Public Affairs, Outdoor ve Mobile Campaigns kategorilerinde 3 ödüle layık görüldü.

“AKILDAN ÇIKMAZ YOL” PROJESİ POLARİS AWARDS’TA 2 ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ

10 Kasım’a özel “Beşiktaş’ta her yol buraya çıkar, bu yol akıldan çıkmaz.” diyerek yayınlanan projede Ata’mızın fotoğraflarıyla dolu olan yol Yandex Navi uygulamasına taşındı.

Türkiye’nin ilk dijital sergisi olma özelliğini taşıyan projede Dolmabahçe Sarayı’nın önünde bulunan cadde “Akıldan Çıkmaz Yol” olarak adlandırıldı.

Proje, görüntülenme rakamları ve aldığı olumlu yorumlarla Craft / Best User Experience ve Craft / Best Use of Gamification kategorilerinde Polaris Awards’tan 2 ödülle döndü.

“TOPLUMSAL KONULARDA FARKINDALIK YARATMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da kazanılan ödüllerle ilgili olarak bir açıklamada buulundu. Akpolat’’ ‘İstanbul Sözleşmesini Okudun mu?’ ve ‘Akıldan Çıkmaz Yol’ kampanyalarımızla Polarisawards'den 5 ödül aldık. Toplumsal konularda farkındalık yaratmaya devam edeceğiz’’ dedi.