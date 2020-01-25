Beşiktaş Belediyesi’nden deprem bölgesine yardım seferberliği

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat sosyal medyadan yaptığı açıklamada AFAD ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile koordineli bir şekilde çalıştıklarını belirtti.

Elazığ’da meydana gelen deprem sonrasında birçok belediye yardım seferberliği başlattı. Beşiktaş Belediyesi de bu konuda üzerine düşen tüm sorumlulukları yerine getirmek için hazırlıklarını tamamladı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tüm gelişmeleri takip ediyor. Başkan Rıza Akpolat sosyal medyada yaptığı paylaşımda Elazığ’ın yanında olduklarını söyleyerek şu ifadeleri kullandı.

‘’ #Elazığ merkezli depremin ardından AFAD ve İstanbul Büyükşehir Belediyemiz ile koordineli bir şekilde, İstanbul'dan yola çıkan kurtarma ekiplerine Beşiktaş Deprem Lojistik Merkezimizden ekipman desteği sağladık. Arama kurtarma ekibimiz muhtemel tüm ihtiyaçlar için hazır beklemektedir’’