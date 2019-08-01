Beşiktaş Belediyesi'nden geleceğin antrenörlerine destek

Türkiye Futbol Federasyonun düzenlediği Yaşar Elmas, Yaşar İÇLİ Grassroors ‘’C’’ Futbol Antrenörlük kursu Beşiktaş Belediyesi İsmet İnönü Spor Tesislerinde düzenlenen törenle sona erdi. Törene, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ender Topçuoğlu, Spor İşleri Müdürü Cem Barça TÜFAD İstanbul Başkanı Halit Önsen’nin yanı sıra çok sayıda Tüfad yöneticisi katıldı. 10 gün süren antrenörlük eğitimi sonrasında 30 sporcu C kademe futbol antrenörlük sertifikası aldı. Törende konuşma yapan TÜFAD İstanbul Başkanı Halit Önsen katkılarından dolayı Beşiktaş Belediyesine teşekkür ederek, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’a ve Spor İşleri Müdürü Cem Barça teşekkür plaketi takdim etti. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat adına Başkan Yardımcısı Ender Topçuoğlu plaketi alarak Tüfad yönetimine teşekkür etti, antrenörlere başarılar diledi. Tören, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.