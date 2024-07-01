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Beşiktaş Belediyesi'nden LGS öğrencilerine ücretsiz tercih danışmanlığı desteği

Beşiktaş Belediyesi'nden LGS öğrencilerine ücretsiz tercih danışmanlığı desteği
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Beşiktaş Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Beşiktaş Akademi, LGS sonrası tercih yapacak öğrenciler için ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti veriyor.

Beşiktaş Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da öğrencileri tercih döneminde yalnız bırakmıyor. Beşiktaş Akademi’de alanında uzman eğitmenler, 1 Temmuz - 17 Temmuz tarihleri arasında hafta içi her gün ve cumartesi günleri 09.00 - 16.00 saatleri arasında öğrencilere LGS tercih sürecinde destek sağlayacak.

Tercih danışmanlık hizmeti, Beşiktaş Akademi kurs merkezinde randevu sistemi ile yapılacak. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da öğrencileri Beşiktaş Akademi’ye davet ederek şunları söyledi: ‘’Hayallerinize ulaşmanızda sizlerin yanınızda olabilirsek ne mutlu bize çocuklar. İyi bir tercih dönemi geçirip potansiyelinizi en iyi şekilde ortaya çıkarmak için Beşiktaş Akademi’yi ziyaret edebilirsiniz.’’

Etiketler Beşiktaş beşiktaş belediyesi rıza Akpolat
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