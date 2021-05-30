Beşiktaş Belediyesi'nden proje atağı

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla gerçekleştirilen törenle Beşiktaş’a yeni projeler kazandırıldı, yakında hizmete girecek projelerin de temeli atıldı…

Beşiktaş Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla hayata geçirdiği birçok yeni projeyi İsmet İnönü Spor Tesisleri’nde gerçekleştirdiği toplu açılış töreniyle halkın hizmetine sundu, birçok projenin de temeli atıldı.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen törene; Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki dönem CHP Genel Başkanlarından Gazeteci-Yazar Altan Öymen, CHP Genel Başkan Yardımcıları, Parti Meclisi Üyeleri, Yüksek Disiplin Kurulu Üyeleri, Milletvekilleri, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediye meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, yaptığı açılış konuşmasında katılımcıları selamlayarak Beşiktaş Belediyesi olarak ilçede hayata geçirilecek olan Halk Market, Aşevi, Öğrenci’ye, Kadın Dayanışma ve Yaşam Merkezi, Beltaş Kitap Kafe ve Beltaş Sosyal Tesisleri başta olmak üzere tüm projeleri tek tek anlattı. Nazım Hikmet ve Hasan Hüseyin gibi ünlü şairlerin dizelerinden alıntılar yapan Akpolat “Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği, kimsesizlerin kimsesi Cumhuriyetimizi ikinci yüzyılına hep birlikte taşıyacağız. Biliyoruz ki yurdumuzun güzel günlerini hep birlikte inşa edeceğiz.” İfadelerini kullandı.

“KATILIMCI DEMOKRASİYE ÖNCÜLÜK EDEN BELEDİYELERDEN BİRİ OLDUK”

Beşiktaş’ta göreve geldikleri günden itibaren sürdürülebilir, dirençli, erişilebilir, insan haklarına ve yaşama saygılı, tarihsel-kültürel değerleri ve çeşitliliği koruyan, dünyayla eş zamanlı bir yerel yönetim vizyonunu benimsediklerini kaydeden Rıza Akpolat;

‘’Pandemi öncesinde, vatandaş memnuniyet anketlerinden mahalle buluşmalarına ve Halk Günü uygulamasına pek çok faaliyet gerçekleştirdik; STK’lar ve diğer dış paydaşlar ile çalışma toplantıları düzenledik. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun yol göstericiliğinde her şeyden önce şeffaf ve katılımcı bir yönetim anlayışını sahiplendik. Gururla söyleyebilirim ki, katılımcı demokrasiye öncülük eden belediyelerden biri olduk. Kentimizin sorunlarının kökten çözümünün ancak, karar alma süreçlerine tüm paydaşlarımızı dahil ederek mümkün olduğunu çok iyi biliyoruz” diyen Başkan Rıza Akpolat sözlerine şu şekilde devam etti:

“SAHA ÇÖZÜM HAREKETİYLE BEŞİKTAŞ’TAKİ EV VE İŞ YERLERİNİ TEK TEK ZİYARET ETTİK”

“Ülkemizde ilk defa bir ilçe belediyesi ilçe sınırlarındaki her evi ve iş yerini tek tek ziyaret ederek bir envanter çalışması gerçekleştirdik. Bu konuda öncü olduğumuz için mutluyuz, gururluyuz. Pandemi döneminde başlattığımız Saha Çözüm Hareketi kapsamında, “Beşiktaş’ta Birlikte Varız” diyerek ilçemizdeki tüm hanelere ulaştırılmak üzere paketler hazırladık. Toplamda 14 bin gıda paketi, 430 bin sıcak yemek, 3 milyon maske ve 104 bin 356 dezenfektan dağıtımı yaptık.

EKREM İMAMOĞLU’NDAN BAŞKAN AKPOLAT’A TEŞEKKÜR

Törende konuşma yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptığı hizmetlerden ötürü Başkan Akpolat’a teşekkür ederek şunları ifade etti:

“Böyle bir ilçeye değer katan belediye başkanımızla beraber güzel işler ürettiğimiz için çok mutluyum. Burada böyle bir belediye başkanımızın yol arkadaşımın görev yapmasından duyduğum keyfi bugün kendi sunduklarıyla bir kez daha yaşadım. Bu bakımdan bu güzel günün de bu güzel anında değerli Belediye Başkanımız Rıza Akpolat’a ve değerli yol arkadaşlarına bu güzel işlerinden dolayı teşekkür ediyorum. İstanbul’daki 39 ilçe arasında senkronize bir çalışmayı da ilke edinip, görev yapma biçimi açısından konsantrasyonu yüksek, uyumlu bir çalışma modelini benimseyen başkanımıza ve yol arkadaşlarına teşekkür ediyorum hem de İstanbul halkı adına ben de alkışlıyorum’’

ALTAN ÖYMEN: “KİTAPLARIMA BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ TALİP OLUNCA MEMNUN OLDUM”

Önceki Dönem CHP Genel Başkanı ve Gazeteci-Yazar Altan Öymen kitaplarına Beşiktaş Belediyesi’nin sahip çıkması ve adına bir kütüphane kurulmasından ötürü duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi.’’

‘’Kitapları nereye vereyim diye düşündüm durdum zamanı geldikten sonra bu sırada Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat beni bir ziyareti sırasında görünce orada bu konuyu sordu sadece, konuşurken de sonradan bizim kitaplara talip oldu. Bu beni çok memnun etti. Ben hayatımın yarısından fazlasını Beşiktaş’ta geçirdim. Kendi kitaplarımı bana görme imkanını verebilirler mi onu konuşmadık ama herhalde arada gidip kitaplarımı görme imkanı bulurum.’’

KILIÇDAROĞLU: BEŞİKTAŞ’TA GÜZEL YATIRIMLAR YAPILIYOR

Törende son olarak konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; “Türkiye'de; sevgiye, saygıya, adalete, hoşgörüye, toplumu ayırmamaya dayalı yeni bir siyaset anlayışı oluşturmaya çalışıyoruz. Bütün arkadaşlarımdan bu yeni siyaset anlayışını toplumun her kesimine aktarmalarını istiyorum.” Dedi ve partili belediye başkanlarıyla gurur duyduğunu ifade ederek sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Beşiktaş güzel yatırımlar yapıyor az önce burada gördük. Bazı temeller atacağız ve burada bir şey daha gördük. Büyükşehir Belediye Başkanımızın a partili ya da b partili demeden bütün belediye başkanlarına eşit mesafade yaklaştığını gördük. Vatandaşlar arasında ayrım yapmayın dedik her yerde, kısır bir partici gibi davranmayın dedik. Bulunduğunuz belde de hiçbir çocuk yatağa aç girmesin dedik. Sosyal yardımları yaparken sağ elin verdiğini sol el görmesin dedik. Siyah beyaz derken Beşiktaş’ın da şampiyonluğunu kutluyoruz. Şampiyonların olduğu bir yerdeyiz. Sayın belediye başkanına, ona büyük destek veren Büyükşehir Belediye Başkanına bizi onurlandıran Önceki Dönem Genel Başkanımız Altan Öymen’e şükran borçluyum. Hepinize teşekkür ederim.

BELTAŞ KİTAP KAFE VE BELTAŞ SOSYAL TESİSLERİ’NİN TEMELİ ATILDI

Konuşmaların ardından CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve katılımcılar, butona basarak Halk market, Aşevi, Beşiktaş Akademi, Oruç Aruoba Kütüphanesi, Engelsiz Sanat Topluluğu Sahnesi, STK odaları, Kadın Dayanışma ve Yaşam Merkezi, kültür merkezi, müze, park ile Beltaş Kitap Kafe ve Beltaş Sosyal Tesisleri’nin de arasında olduğu projelerin toplu açılış ve temel atma törenini gerçekleştirdi.