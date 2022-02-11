Beşiktaş Belediyesi’nden ‘Uluslararası Beşiktaş Festivali’ hazırlığı

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beşiktaş Belediyesi’nin gerçekleştirdiği Beşiktaş Uluslararası Toplantısı (Beşiktaş International Meeting 22) kapsamında İstanbul’da görevli Başkonsolos ve diplomatik misyon temsilcileri ile kahvaltıda bir araya geldi. Beşiktaş Belediyesi’nin icraat ve hizmetlerini anlatan Rıza Akpolat, mayıs ve haziran aylarında gerçekleştirecekleri ve Türkiye’de bir ilk olacak ‘Uluslararası Beşiktaş Festivali’nin müjdesini verdi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beşiktaş Belediyesi’nin gerçekleştirdiği Beşiktaş Uluslararası Toplantısı (Beşiktaş International Meeting 22) kapsamında İstanbul’da görevli Başkonsolos ve diplomatik misyon temsilcileri ile kahvaltıda bir araya geldi.

Beşiktaş Belediyesi’nin icraat ve hizmetlerini anlatan Rıza Akpolat, mayıs ve haziran aylarında gerçekleştirecekleri ve Türkiye’de bir ilk olacak ‘Uluslararası Beşiktaş Festivali’nin müjdesini verdi.

Beşiktaş Uluslararası Toplantısı’nda (Beşiktaş International Meeting) Rıza Akpolat, ‘Açık Mikrofon / Mahalle Buluşmaları’ etkinliklerinden ‘ÖğrenciYE’ projesine, ‘Kadın Dayanışma Merkezi’nden ‘Semt Kart’ uygulamasına Beşiktaş Belediyesi’nin hayata geçirdiği projeler hakkında misafirlerini bilgilendirdi.

“BEŞİKTAŞ’I BİR SANAT ESERİ HALİNE GETİRECEĞİZ”

Mayıs ve haziran aylarında düzenlenecek ‘Uluslararası Beşiktaş Festivali’nin de hazırlıklarını yaptıklarını belirten Akpolat şöyle konuştu:“2022 yılı kültür sanat planlaması dâhilinde yıllık etkinliklerimizi belirledik. Türkiye’de ilk defa bu çeşitlilikte gerçekleşecek ve sürdürülebilir olmasını hedeflediğimiz bir kent festivali geleneğini ülkemize ve Beşiktaş’ımıza kazandırmak istiyoruz. Bu festivalin BJK’dan sonra Beşiktaş’ın en büyük markası olmasını istiyoruz.”

Beşiktaş’ın ve Türkiye’nin 2022 yılından itibaren dünya çapında bir festivali olacağını vurgulayan Akpolat, “Beşiktaş’ı bir sanat eseri haline getireceğiz. Sizlerin festivale katacağınız kültür sanat değerleriniz bizim için çok önemli. Bu festivali Beşiktaş’ın dünyaya açılan ikinci markası olarak sizlerle birlikte yapmak istiyoruz. Sizlerden de festivalimize katkı sunmanızı bekliyorum. Bu anlamda tüm konsolosları ve ülkelerindeki kültür temsilcilerini, festivalin paydaşı olmaya davet ediyorum” dedi.