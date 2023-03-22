Beşiktaş Belediyesi'nden Yaşlılara Saygı Haftası'nda anlamlı etkinlik

Beşiktaş Belediyesi, “18–24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası” kapsamında 65+ yaş almış vatandaşları Zübeyde Ana Kültür Merkezi’nde düzenlediği etkinlikte bir araya getirdi. Başkan Rıza Akpolat’ın da katıldığı etkinlikte 65 yaş üstü vatandaşlara sağlıklı yaş alma, iyi beslenme, deprem farkındalığı gibi konularda bilgi verilerek çeşitli atölyeler düzenlendi.

Beşiktaş’ta 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlar için üç gün boyunca sürecek etkinlik düzenleniyor. Zübeyde Ana Kültür ve Sanat Merkezi’nde dün başlayan etkinlikler bugün de devam etti. Yaş almış vatandaşlara yönelik iyi beslenme, deprem farkındalığı gibi konularda bilgilendirme yapılırken, çeşitli atölyeler de düzenlenerek vatandaşların pratik zekâlarına yönelik çalışmalar yapıldı.

65+ YAŞAM OFİSİMİZLE BİRLİKTE SAĞLIKLI VE AKTİF YAŞLANMA, DEMANSTAN KORUNMA, YAŞLILIK HAKLARI, BELEDİYE HİZMETLERİ GİBİ KONULARDA DANIŞMANLIK VERİYORUZ.

Bugün gerçekleşen etkinliğe ise Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da katılarak bir konuşma gerçekleştirdi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat; ‘’Beşiktaş’ın nüfusunun yarısına yakını 65 yaş üstü komşularımızdan oluşuyor. Belediyemizin yıllardan beri bu vatandaşlarımız için vermiş olduğu hizmetler var. Biz göreve gelir gelmez bu hizmetlerin tek bir yerde toplanması gerektiğini düşündük ve 65+ Yaşam Ofisimizi açtık. Bu sayede işlerinizin çabuk bir şekilde yerine getirilmesini sağlamaya çalıştık.

Tabi ki bu 65+ Yaşam Ofisimizle birlikte sağlıklı ve aktif yaşlanma, demanstan korunma, yaşlılık hakları, kurum bakımı, belediye hizmetleri gibi konularda danışmanlık veriyoruz.

Biz Dünya Yaşlı Dostlu Kentler Ağı’na üye olmuş bir belediyeyiz. Bunun atıl bir durumda olmaması lazım.

Şu anda tabi çok yakın bir gelecekte dünya nüfusunun önemli bir bölümü yaş almış vatandaşlarımız olacak. Bununla ilgili bütün çalışmaları tek elde toplamış bir yönetim organizasyonu oluşturduğumuzu düşünüyoruz.

Bu konuda çok önemli çalışmalarımız var. Bu çalışmaları tek bir çatı altında topladık ve geleceğe doğru taşıyoruz. Bundan sonraki süreçte Saha Çözüm ekiplerimiz pandemi döneminde evinize gelen Beşiktaş Belediyesi’nin gençleri yine sokağa çıkarak kapınızı çalacaklar ve taleplerinizi toplayacaklar. 65+ Yaşam Ofisimizde bu sahada çalışan ekiplerden gelen veriler ışığında kuruldu. Katılımcı bir anlayışımız var ve bu anlayışı geleceğe taşıyacağız’’ dedi.

Beşiktaş’ta 65+ Yaşam Ofisi tarafından düzenlenen bu etkinlikler üç gün boyunca 23 Mart'a kadar Zübeyde Ana Kültür ve Sanat Merkezi’nde devam edecek.