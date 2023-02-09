Beşiktaş Belediyesi’nin Öğrenci’YE ve MOBİVET araçları afet bölgesine doğru yola çıktı

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Beşiktaş Belediyesi Öğrenci’YE ve MOBİVET araçlarını da afet bölgesine doğru yola çıkardı. Hazır mutfak özelliği bulunan Öğrenci’YE aracıyla depremzedelerin, “Sokak Hayvanları Ambulansı” olan MOBİVET ile de can dostlarımızın ihtiyaçları karşılanacak.

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Beşiktaş Belediyesi Öğrenci’YE ve MOBİVET araçlarını da afet bölgesine doğru yola çıkardı. Hazır mutfak özelliği bulunan Öğrenci’YE aracıyla depremzedelerin, “Sokak Hayvanları Ambulansı” olan MOBİVET ile de can dostlarımızın ihtiyaçları karşılanacak.

10 şehirde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş depremlerinin hemen ardından kısa sürede ekipleriyle koordinasyon halinde çalışmaya başlayan Beşiktaş Belediyesi, Arama Kurtarma Biriminin uzman ekiplerini ve tam fonksiyonlu araçlarını o gün sabah saatlerinde hava yoluyla deprem bölgesine göndermiş ardından da içinde yardım kolilerin bulunduğu 32 tır afet bölgesine ulaştırılmıştı. Hatay deprem bölgesinde Beşiktaş Belediyesi Arama Kurtarma Biriminin 99 personeli çalışan ve şu ana kadar enkaz altından 40 kişiye canlı ulaşan Beşiktaş Belediyesi bugün de Öğrenci’YE ve MOBİVET araçlarını Hatay’a doğru yola çıkardı. Beşiktaş Belediyesi’ne ait Karanfilköy Garajı’ndan yola çıkan Öğrenci’YE aracıyla depremzedelerin çay, kahve, su ve hazır gıda, “Sokak Hayvanları Ambulansı” MOBİVET ile de yaralı kurtulan can dostlarımızın tedavi ihtiyaçları karşılanacak ve kilolarca mama desteği sağlanacak.