Beşiktaş Belediyesi'nin sahilde temelini attığı kafe ve sosyal tesisin adını Beşiktaşlılar koyacak

Beşiktaş Belediyesi, Beşiktaş sahilde temelini attığı ve çok yakında hizmete sunacağı kitap kafe ve sosyal tesisin adlarının vatandaşlar tarafından konacağını kaydetti.

Göreve geldiği günden bu yana 'Katılımcı Belediyecilik' anlayışıyla birçok projeye imza atan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, verdiği mesajda;

“Beşiktaş sahilde tüm Beşiktaşlıları denizle buluşturacak kitap kafemizin ve sosyal tesisimizin temelini attık. Çok yakında hizmetinize sunacağız. Gelin adına hep birlikte karar verelim, sizce adı ne olsun? İfadelerini paylaştı.” Sosyal medya hesaplarına gelen yorumlarda belirtilen isimlerden çıkan sonuç anket olarak yine vatandaşın oylamasına sunulacak böylece kafe ve sosyal tesisin adına katılımcılıkla karar verilmiş olacak.

Beşiktaş İskele’de temeli atılan içerisinde bir kitap kafenin bulunduğu sosyal tesisi kısa bir zamanda hizmete sunacak olan Beşiktaş Belediyesi İstanbulluları özlemini duydukları denizle buluşturacak. Adını vatandaşların koyacağı tesiste yurttaşlar tüm BELTAŞ Tesislerinde olduğu gibi uygun fiyatlı ve hijyenik yiyecek, içecek hizmetlerine ulaşabilecek. Ziyaretçiler, kitap kafede rahatça kitabını okuyabilecek ve en önemlisi Beşiktaş’ın ve Boğaz’ın keyfini doyasıya çıkarabilecek. 300 m2’lik alan Kitap Kafe, 900 m2’lik alan sosyal tesis olarak kullanılacak.