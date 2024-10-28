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Beşiktaş, Beyoğlu ve Şişli Belediyeleri'nden ortak Cumhuriyet Yürüyüşü

Beşiktaş, Beyoğlu ve Şişli Belediyeleri'nden ortak Cumhuriyet Yürüyüşü
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Cumhuriyet’in 101. yıl dönümünde ''Cumhuriyet’in İzinde Daima İleriye'' parolasıyla bir araya gelen Beşiktaş, Beyoğlu ve Şişli Belediyeleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı birbirinden özel etkinliklerle kutlayacak. Beyoğlu Pera Palas’ta “Cumhuriyet Balosu”, Şişli’de Cumhuriyet Bayramı yürüyüşü, Beşiktaş’ta ise Athena grubunun sahne alacağı Cumhuriyet Konseri düzenlenecek.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 101. yıldönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Beyoğlu, Beşiktaş ve Şişli’de düzenlenecek etkinliklerle kutlanacak. Beşiktaş Belediyesi, Beyoğlu Belediyesi ve Şişli Belediyesi tarafından ortaklaşa gerçekleştirilecek etkinlikler kapsamında; Beyoğlu’nda Gazi Mustafa Kemal’in sık sık konakladığı Pera Palas’ta Cumhuriyet Balosu, Şişli Halaskargazi Caddesi üzerinde yürüyüş, Beşiktaş Barbaros Meydanı’nda ise Athena grubu tarafından Cumhuriyet Konseri gerçekleştirilecek. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan da davetlilerle birlikte etkinliklere katılacak.

ATATÜRK’ÜN KONAKLADIĞI PERA PALAS’TA “CUMHURİYET BALOSU”

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, 28 Ekim Pazartesi günü Beyoğlu’nda bulunan Pera Palas’ta düzenlenecek Cumhuriyet Balosu ile başlayacak. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sık sık konakladığı tarihi Pera Palas’ta gerçekleştirilecek baloya siyasi parti temsilcileri, belediye başkanları, misyon şefleri, iş dünyası temsilcileri ve sanat camiasından davetliler katılacak. Keman virtüözü Cihat Aşkın ile piyanist Gülsin Onay’ın müzik ziyafeti sunacağı gecede; vals ve zeybek gösterisi de yer alacak.

BEŞİKTAŞ BEYOĞLU VE ŞİŞLİ’DEN ORTAK “CUMHURİYET YÜRÜYÜŞÜ”

Beşiktaş, Beyoğlu ve Şişli Belediye Başkanları; 29 Ekim Salı günü saat 18.00’de Şişli’de bulunan Atatürk Evi Müzesi’ni ziyaret edecek ve ardından genci yaşlısı tüm yurttaşlarla birlikte Halaskargazi Caddesi üzerinden Harbiye Askeri Müzesi’ne doğru yürüyecekler. Belediye Başkanları daha sonra ise Beşiktaş Barbaros Meydanı’nda gerçekleştirilecek Cumhuriyet Konseri’ne katılacak.

BEŞİKTAŞ’TA “CUMHURİYET KONSERİ”: ATHENA SAHNE ALACAK

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Cumhuriyet yürüyüşünün ardından saat 20.30’da Beşiktaş Barbaros Meydanı’nda gerçekleştirilecek Athena konseri ile devam edecek. Beşiktaş, Beyoğlu ve Şişli Belediye Başkanlarının da katılacağı konserde, Athena grubu en sevilen şarkılarını Cumhuriyet için seslendirecek.

Etiketler Beşiktaş beşiktaş belediyesi rıza Akpolat
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