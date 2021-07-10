Beşiktaş Engelsiz Sanat Topluluğu Tekerlekli Sandalye Dans Türkiye Şampiyonası’na damga vurdu

Beşiktaş Belediyesi Engelsiz Sanat Topluluğu, Tekerlekli Sandalye Dans 4. Türkiye Şampiyonası’nda 22 madalya kazandı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat yaptığı açıklamada Beşiktaş Belediyesi Engelsiz Sanat Topluluğu’nu başarısından dolayı tebrik etti.

Antalya’da düzenlenen Tekerlekli Sandalye Dans 4. Türkiye Şampiyonası’nda Beşiktaş Belediyesi Engelsiz Sanat Topluluğu bir buçuk yıllık çalışmaların karşılığını alarak büyük bir başarıya imza attı. Sanatsal çalışmalarının Beşiktaş Belediyesi sportif tarafının ise Beşiktaş Jimnastik Kulübü tarafından üstlenildiği Beşiktaş Belediyesi Engelsiz Sanat Topluluğu günler öncesinde Antalya’da kampa girdi. 10 farklı kategoride düzenlenen yarışmada büyük bir heyecan yaşandı.

Beşiktaş Belediyesi Engelsiz Sanat Topluluğu 10 sporcudan oluşan ekibiyle 10 ayrı kategoride; 7 altın madalya, ikinci olarak 10 gümüş ve üçüncü olarak da 5 bronz madalyanın sahibi oldu.

Rıza Akpolat: Engelleri aşmaya devam ediyoruz

Beşiktaş Belediyesi Engelsiz Sanat Topluluğu’nun çalışmalarını yakından takip edipdestek veren Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat Türkiye Şampiyonası’nda 22 madalya kazanan sporcuları tebrik ederek sözlerini şu şekilde sürdürdü:

‘’ TBESF Tekerlekli Sandalye Dans Sporu Türkiye Şampiyonası’nda 10 ayrı kategoride kazandıkları; 7 birincilik, 10 ikincilik ve 5 üçüncülükle bizlere büyük bir gurur yaşatan Engelsiz Sanat Topluluğumuzu gönülden kutluyorum. Engelleri hep #birlikte aşmaya devam edeceğiz.’’

“Sporcularımızla Gurur Duyuyorum”

Beşiktaş Belediyesi Engelsiz Sanat Topluluğu Koordinatörü Gamze Birsöz Koç duygularını şu sözlerle dile getirdi.

“1,5 yıl önce Beşiktaş Belediyesi ile başlattığımız sanat topluluğumuz bugün ilk meyvesini aldı. 1,5 yıllık yoğun çalışmalarımız sonrasında sporcularımız hak ettikleri başarıları elde ettiler. Antrenörleri olarak bu başarıdan büyük gurur duyuyorum. Belediyemize Başkanımız Rıza Akpolat’a ve Beşiktaş Jimnastik Kulübümüze destekleri için sonsuz teşekkür ediyorum.’’