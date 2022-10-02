Beşiktaş Festivali kapanışını Hadise konseri ile yaptı

Türk pop müziğinin önemli isimlerinden Hadise, Beşiktaş Festivali’nin son konserinde Barbaros Meydanı’nda sahne aldı. Sevilen şarkılarını alanda bulunan binlerce hayranı için seslendiren ünlü sanatçıya, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da sahneye çıkarak teşekkür etti.

30 Ağustos Zaferinin 100. Yıl dönümünde Kenan Doğulu konseri ile başlayan ve bir ay boyunca devam eden Beşiktaş Festivali, dün akşam ünlü sanatçı Hadise’nin Barbaros Meydanı’nda verdiği konserle sona erdi.

Beşiktaş’ta alanı dolduran binlerce müziksever için sevilen parçalarını seslendiren Hadise sahne performansı ile dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da Hadise’yi Beşiktaş’ta ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirterek ünlü sanatçıya adına Tema Vakfı’na bağışlanan fidan plaketini takdim etti.

“HADİSE’YE YÜREKTEN TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Başkan Rıza Akpolat, seneye Beşiktaş Festivali’ni uluslararası kapsamda düzenleyeceklerini belirterek şunları söyledi, ”Tam bir ay önce bu meydanda bir festivale başladık. Tam da festivallerin ve bayramların yasaklandığı bir dönemde biz Beşiktaş’ta hem komşularımızı, hem İstanbulluları rahatlatacak, kültür sanatla buluşturacak bir projeye imza attık. Bu festivali Beşiktaş’ımıza armağan ettik ve her yıl bu festivali düzenlemeye devam edeceğiz. Hem Barbaros Meydanı’nda hem de Sanatçılar Parkı’nda sinema gösterimleri, konserler, görsel sanatlar, ay ışığı altında festival düzenledik. Ay ışığı altında şarkılar söyledik. Bugün de muhteşem bir veda konseri düzenliyoruz. Bana göre Türkiye’nin en önemli ve bu coşkuyu o istediğimiz, özlediğimiz görüntülerin karşılığını veren en önemli sanatçılardan bir tanesi Hadise ile beraberiz. Bizi kırmadığınız için size ve değerli müzisyen arkadaşlarınıza Beşiktaş halkı adına yürekten teşekkür ediyorum’’ dedi.

RIZA AKPOLAT: CUMHURİYETİMİZİN YÜZÜNCÜ YILINDA BEŞİKTAŞ’TA ULUSLARARASI FESTİVAL DÜZENLEYECEĞİZ

Bu seneki festivalin demo festival olduğunu belirten Başkan Rıza Akpolat: ‘’Önümüzdeki yıl Beşiktaş’ta bir uluslararası festival düzenleyeceğiz. Beşiktaş’ın dünyaya açılan en büyük markası Beşiktaş Spor Kulübü’ydü. Şimdi Beşiktaş Festivali markasını kazandıracağız dünyaya. Amacımız insanların tatil programı yaparken Beşiktaş’ın festival programına bakmaları ve buraya gelmelerini sağlamak. Bu kadar iddialı bir festivali önümüzdeki yıl Cumhuriyetimizin 100. yılında Beşiktaş’ımıza kazandırmış olacağız’’ dedi.