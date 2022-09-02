Beşiktaş Festivali’nde Goran Bregović coşkusu

Beşiktaş Belediyesi’nin düzenlediği Beşiktaş Festivali’nin 3. gününde Balkan müziğinin en büyük isimlerinden Goran Bregović dinleyicileriyle buluştu. Balkan ezgilerinin coşkusunun yaşandığı gecede sahneye çıkan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat etkinliğe katılanların 1 Eylül Dünya Barış Günü’nü kutladı.

Beşiktaş Belediyesi’nin düzenlediği Beşiktaş Festivali’nin 3. gününde Balkan müziğinin en büyük isimlerinden Goran Bregović dinleyicileriyle buluştu. Balkan ezgilerinin coşkusunun yaşandığı gecede sahneye çıkan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat etkinliğe katılanların 1 Eylül Dünya Barış Günü’nü kutladı.

Beşiktaş Belediyesi’nin düzenlediği ve bir ay sürecek olan Beşiktaş Festivali’nde 1 Eylül akşamı Goran Bregović fırtınası esti. Balkan müziğinin en büyük isimlerinden biri olarak kabul edilen Bregović, sahne performansıyla dinleyenlerine coşkulu anlar yaşattı. Gecenin açılış konuşmasını yapan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat;

“2 gün önce bu meydanda 30 Ağustos Zafer Bayramımızı coşkulu bir şekilde kutladık. Aynı zamanda bir ay sürecek olan festivalimizin de startını vermiş olduk 30 Ağustos’la. Dün akşam usta sanatçı Selda Bağcan’ın konseri vardı yine bu meydanda. Bugün dünyaca ünlü ve çok özel bir isim olan Goran Bregović’i ağırlıyoruz. Kültür-sanata erişmenin zor olduğu, festivallerin yasaklandığı, milli bayramlarımızın kısıtlandığı bugünlerde, sizlerle bu alanda olup bu coşkuyu yaşamak, bayramlarımızı kutlayıp festivallerimizi hayata geçirmek bizim için çok büyük bir mutluluk.” İfadelerini kullandı.

“Yurtta Sulh Cihan da Sulh’ En Büyük Miraslarımızdandır”

Başkan Akpolat ülke komşularımızın savaş ikliminde olduğu bir dönemin yaşandığına işaret ederek şunları dile getirdi;

“Irak, Suriye, Rusya, Ukrayna’da yaşanan savaşın olumsuz yansımalarını hem biz hem dünya yaşamakta. Barışın olmadığı, savaşın olduğu yerde, yoksulluğun, işsizliğin, iklim krizinin vb. birçok sorunun çözülemeyeceğini çok iyi biliyoruz. Beşiktaş’ta bunu ifade etmek çok önemli.

Biz Beşiktaş için şunu söyleriz; iki kıtanın birleştiği, Kaptanı Derya Barbaros Hayrettin’in kentidir Beşiktaş. Ama daha da önemlisi Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yaşadığı evin olduğu Kurtuluş Savaşı planları yaptığı, düşman gemilerinin Dolmabahçe önlerine geldiklerinde ‘geldikleri gibi giderler’ dediği yerin adıdır Beşiktaş. Bütün hayatı neredeyse savaş meydanlarında geçmiş Önderimizin bize bıraktığı en büyük miraslardan biri de ‘Yurtta Sulh Cihanda Sulh’ düsturudur. Beşiktaş, yurt içinden veya dünyanın dört bir yanından İstanbul’a gelenlerin bir vesileyle ayak bastığı bir kent. Dolayısıyla Beşiktaşımız, çok değişik kültürlerden, farklı inançlardan insanların bir arada özgür bir şekilde yaşadığı, toplumsal barışı kendi içerisinde inşa ettiği bir yer. Sinagoglarıyla, kiliseleriyle, camileriyle, cemevleriyle barış içinde yaşayan bir kent Beşiktaş. Biz de görev yaptığımız sürece bu duyarlılığı, bu toplumsal barışı yaşatmaya ve geleceğe taşımaya devam edeceğiz. 1 Eylül Dünya Barış Günümüz kutlu olsun!”

‘’Beşiktaş Festivali’’ Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı’nda bu akşam saat 21.00’de ‘’Kahraman/ Ghagreman A Hero’’ film gösterimiyle devam edecek.