Beşiktaş Festivali’nde Yekpare Trio Konseri’ne yoğun ilgi

Ceylan Ertem, Cenk Erdoğan ve Coşkun Karademir’in oluşturduğu Yekpare Trio Grubu, dün akşam Beşiktaş Festivali kapsamında Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı’nda sahne aldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konserde dinleyiciler grubun şarkılarına eşlik ederek unutulmaz bir gece yaşadı.

30 Ağustos’ta Kenan Doğulu konseriyle başlayan Beşiktaş Festivali hız kesmeden devam ediyor. Halk müziği konserleri kapsamında en son Hüseyin Turan’ın sahne alarak eşsiz eserleri seslendirdiği festivalin dün akşamki konuğu ise Yekpare Trio grubu oldu. Ceylan Ertem, Cenk Erdoğan ve Coşkun Karademir’in kendi müzik anlayışlarının senteziyle ortaya çıkan eserler seslendiren grup, konsere gelenlere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Halk müziği serisinin devam ettiğini belirten Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat,

“Beşiktaş Festivali'nde Yekpare Trio grubu konuğumuz oldu. Şarkılara eşlik eden, katılan tüm komşularımıza teşekkür ederim. Pazar günü Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı’nda gerçekleşecek Erdal Erzincan konserinde buluşalım.“ dedi.

Yekpare Trio grubu adına Beşiktaş Belediyesi’nin TEMA Vakfı’na bağışladığı fidan plaketi konser sonrası sanatçılara takdim edildi.

Beşiktaş Festivali bu akşam yönetmenliğini Lulu Wang’ın üstlendiği, birçok film festivalinden ödüllerle dönen komedi-drama filmi “The Farewell” ile devam edecek. Festival, 11 Eylül akşamı ise dev bir isme ev sahipliği yapacak. Halk müziğinin ve bağlamanın en büyük isimlerinden Erdal Erzincan, pazar akşamı Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı’nda sevenleriyle buluşacak.

1 Ekim’e kadar devam edecek Beşiktaş Festivali için detaylı bilgiye besiktas.bel.tr adresinden ulaşılabilir.