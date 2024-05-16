Beşiktaş Gençlik Festivali konserleri Seda Erciyes ile başladı

Beşiktaş Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında 5 gün boyunca Gençlik Festivali düzenliyor. Festivalin ilk gününde Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı’nda Beşiktaş Belediyesi’nin kurduğu dev ekranda Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın Milletler Ligi’ndeki Japonya ile oynanan ilk maçının heyecanı yaşandı. Maçın ardından sanatçı Seda Erciyes konseriyle doyasıya eğlenen vatandaşlar unutulmaz bir akşam yaşadı.

Beşiktaş Belediyesi’nin, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında gerçekleştirdiği Gençlik Festivali coşkuyla başladı. Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı’nda akşam saatlerinde gelen vatandaşlar alana kurulan dev ekranlarda Milletler Ligi Turnuvası Türkiye-Japonya Kadın Milli Voleybol maçını izleme fırsatı buldu. Filenin sultanlarına destek veren vatandaşlar büyük coşku ve heyecan yaşadı. EBRAR KARAKURT’TAN TEŞEKKÜR MESAJI Milli voleybolcu Ebrar Karakurt maç öncesinde kısa bir video yayınlayarak Sanatçılar Parkı’nda kendilerine destek veren voleybol severlere teşekkür etti. Filenin Sultanları ilk karşılaşmadan istenilen sonucu alamasa da vatandaşlar desteklerinin turnuva boyunca devam edeceğini tezahüratlar ile gösterdi. İLK KONSER SEDA ERCİYES’TEN Maçın ardından, Gençlik Festivali’nin ilk konserinde sahne alan sanatçı Seda Erciyes sevilen parçalarını seslendirdi. ‘’Uçak’’ parçasıyla sahneye giriş yapan sanatçıya sevenleri hep bir ağızdan eşlik ederken güzel görüntüler oluştu.