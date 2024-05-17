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Beşiktaş Gençlik Festivali konserleri Sena Şener ile devam etti

Beşiktaş Gençlik Festivali konserleri Sena Şener ile devam etti
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Beşiktaş Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında 5 gün boyunca düzenleyeceği Gençlik Festivali’nin ikinci gününde Sena Şener sevenleriyle buluştu. Konser öncesi alanda kurulan dev ekranda Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın Milletler Ligi’ndeki Hollanda ile oynanan ikinci maçının heyecanını yaşayan vatandaşlar, karşılaşma sonrası Sena Şener konseriyle doyasıya eğlendi.

Beşiktaş Belediyesi’nin, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında gerçekleştirdiği Gençlik Festivali tüm hızıyla devam ediyor. 15 Mayıs’ta Seda Erciyes konseriyle başlayan festival, dün de Sena Şener’i sevenleriyle buluşturdu.

GALİBİYET, BÜYÜK SEVİNÇ YARATTI

Konser öncesi Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı’nda alana kurulan dev ekranlarda Milletler Ligi Kadın Voleybol Turnuvası Türkiye- Hollanda karşılaşmasını izleyen vatandaşlar filenin sultanlarına tam destek verdi. Türkiye’nin 3 -1 galip geldiği maç parkta toplanan izleyicileri sevince boğdu.

Beşiktaş Belediyesi’nin beş gün boyunca sürecek Gençlik Festivali kapsamında ise bu akşam Goss grubu ve Paptircem yine Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı’nda müzikseverlerle bir araya gelecek.

Etiketler Beşiktaş beşiktaş belediyesi rıza Akpolat
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