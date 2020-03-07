Beşiktaş’ın sokakları kadınlar için aydınlanıyor

Beşiktaş Belediyesi, kadına şiddete karşı UN Women tarafından başlatılan 'Ateş Böcekleri ile Karanlığı Aydınlat' kampanyası çerçevesinde Beşiktaş’taki kadınların kendini güvende hissetmediği karanlık sokak ve caddeleri aydınlatıyor.

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi’nin (UN Women) Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü olan 25 Kasım'da başlattığı 'Ateş Böcekleri ile Karanlığı Aydınlat' kampanyası kapsamında, Türkiye'de binlerce kadın kendini güvende hissetmediği bölgeleri interaktif haritada üzerinden "ateş böceği" ile işaretledi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın öncülüğünde harekete geçen Beşiktaş Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, kadınların güvenliği için çalışmalara başladı. Beşiktaş Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmaları sonrası, Beşiktaş'ın haritada güvensiz olarak işaretlenen tüm sokak ve caddeleri aydınlatıldı.

BM Women’in kamusal alanda kadınlara yönelik şiddete son vermeyi ve farkındalık yaratmayı hedefleyen ‘Ateşböcekleri ile Karanlığı Aydınlatma’ya çağıran kampanyasına destek veren Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat; "Kadınların kendini güvende hissetmediği sokaklarda iyileştirme yaptık. Beşiktaş’taki tek bir sokakta bile kadınları karanlıkta bırakmayacağız." dedi. Sözlerine Ateşböceklerini görüyoruz. Kadınların ve kız çocuklarımızın Beşiktaş’ta daha özgür, daha korkusuz yürüyebilmeleri ve kendilerini güvende hissedebilmeleri için üzerimize düşen sorumlulukları her zaman yerine getirceğiz diyerek devam eden Başkan Akpolat, yerel yönetimlerin güvenli şehirler yaratılmasına katkı sağlaması noktasında da çalışmalarımızı hassasiyetle sürdüreceğiz." dedi.