Beşiktaş'ın yardım tırları deprem bölgesine doğru yola çıktı

Beşiktaş Belediyesi, Kaymakamlık ve AFAD iş birliğiyle ilçe gönüllülerin hazırladığı deprem kolileri, tırlara yüklenerek afet bölgesine doğru yola çıktı. Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat dün akşam MKM Yardım Toplama Merkezi’nde yardım çalışmalarına katılarak yerinde inceleme gerçekleştirdi. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürü Hasan Demirbağ ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Özcan Türkoğlu da alana gelerek çalışmalara destek oldu.

Beşiktaş Belediyesi, Kaymakamlık ve AFAD iş birliğiyle ilçe gönüllülerin hazırladığı deprem kolileri, tırlara yüklenerek afet bölgesine doğru yola çıktı. Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat dün akşam MKM Yardım Toplama Merkezi’nde yardım çalışmalarına katılarak yerinde inceleme gerçekleştirdi. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürü Hasan Demirbağ ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Özcan Türkoğlu da alana gelerek çalışmalara destek oldu.

Deprem haberi alındıktan sonra kısa bir sürede organize olan Beşiktaş Belediyesi, Beşiktaş Belediyesi Arama Kurtarma Birimini ve tam donanımlı araçlarını sabah saatlerinde hava yoluyla afet bölgesine ulaştırmıştı. Daha sonra Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın çağrısıyla ilçe sakinleri, depremzedelerin ihtiyaçları için yardımların toplandığı Beşiktaş Mustafa Kemal Merkezi, Zübeyde Ana Kültür ve Sanat Merkezi, Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi, mahalle muhtarlıklarına akın etti.

Uzun süre dayanıklı gıda ürünlerinden uyku tulumuna, battaniyeden hijyenik malzemelere kadar depremzedelerin acil ihtiyaç duydukları ürünler kolilere yerleştirilip tırlara yüklendi. Tıra yüklenen koliler belediye görevlileri ve emniyet görevlilerinin destek olmasıyla akşam saatlerinde afet bölgesine ulaşmak üzere yola çıktı.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da konuyla ilgili açıklamada bulunarak; ‘’Kaymakamımız Önder Bakan ile birlikte MKM Yardım Toplama Merkezimizden yardım malzemelerinin yer aldığı tırlarımızı AFAD koordinasyonunda deprem bölgesine ulaşmak üzere yolcu ettik. Tüm halkımıza teşekkür ediyorum.’’ dedi.