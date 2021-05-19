Beşiktaş'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu

Beşiktaş Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı birbirinden farklı etkinliklerle coşkuyla kutluyor.

Beşiktaş Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı birbirinden farklı etkinliklerle coşkuyla kutluyor. Sabah saatlerinde resmi törenle başlayan kutlamalar öğle saatlerinde Beşiktaş Belediyesi Bando Ekibi’nin Atatürk’ün sevdiği parçaları çalmasıyla devam etti. Akşam saatler 19.19’u gösterdiğinde ise Beşiktaş sakinleri camlarda, balkonlarda hep bir ağızdan İstiklal Marşı ve 10. Yıl Marşı’nı söyleyerek ilçede 19 Mayıs ruhuna uygun görkemli bir şölen havası oluşturacak. Gençlerin bu ülkenin gücüne ve ruhuna inanması gerektiğini dile getiren Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat gençlere, sorunları çözmek istiyorlarsa siyasete girmeleri tavsiyesinde bulundu.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’nı başlatmak için Samsun’a çıkışının 102. Yıl dönümü tüm Türkiye’de coşku ve sevinçle kutlanıyor. Pandemi nedeniyle sosyal mesafe ve hijyen kuralları dikkate alınarak gerçekleşen kutlamalarda her yıl olduğu gibi bu yıl da Ata’ya büyük bir özlem vardı.

VATANDAŞLAR ELLERİNDE TÜRK BAYRAKLARIYLA BAYRAMI KUTLADI

Beşiktaş Belediyesi günler öncesinden ilçenin her yerini ‘’Yurda Armağan Gençliğe Emanet 16 Mayıs’ta Beşiktaş’tan yola çıkarak Milli Egemenliğin temellerini atan Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyoruz. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun’’ billboardlarıyla donattı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da etkinliklere katılarak komşularının bayramını kutladı.

Beşiktaş’ta kutlamalar sabah saatlerinde Beşiktaş Anadolu Lisesi’nde resmi törenle Atatürk Anıtı’na çelenk koyma programı ile başladı. Resmi törene Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, ilçe protokolü ve öğrenciler katıldı.

Ardından, Beşiktaş Belediyesi bando ekibi belediye binası önünden başlayarak ilçenin tüm mahalle ve sokaklarını gezerek Atatürk’ün sevdiği parçaları çaldı. Beşiktaş sakinleri de bandoya balkonlardan ve evlerinin camlarından eşlik etti.

Daha sonra Beşiktaş Akademi’de lise son sınıfta öğrenim gören başarılı öğrencilere tablet, bisiklet ve pandemi sonrası Beşiktaş Belediyesi’nin Kültür Merkezleri’nde oynanacak oyunlardan bilet hediye edildi.

19.19’DA BEŞİKTAŞ’TA HEP BİR AĞIZDAN İSTİKLAL MARŞI VE 10. YIL MARŞI OKUNACAK

Görkemli bir atmosferin olacağı her yerin bayraklarla süslendiği Konaklar Mahallesi Şebboy Sokak’ta kurulan LED ekrandan 19:19’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için, vatandaşlara İstiklal Marşı ve 10.Yıl Marşı dinletilecek. Tüm Beşiktaş halkı hep bir ağızdan marşlara camlardan ve balkonlardan eşlik edecek.

Ayrıca Ortaköy Hüsrev Kethüda Hamamında Beşiktaş Çağdaş Sanat'ın düzenlediği "19" isimli sergi açıldı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın da açılışına katıldığı sergi 19-25 Mayıs tarihleri arasında 10.00-18.00 saatleri arasında fiziksel olarak ziyaret edilebileceği gibi www.besiktascagdas.com adresinden sanal tur olarak da gezilebilecek.

RIZA AKPOLAT: ATATÜRK AİLESİNİ BEŞİKTAŞ’A EMANET ETTİ

Etkinlik sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat 19 Mayıs’ın Beşiktaş için çok anlamlı olduğuna dikkat çekerek sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“16 Mayıs 1919’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk Akaretler’deki evinde annesiyle vedalaşarak Beşiktaş iskelesinden Bandırma Vapuruna doğru geçmiş ve Milli Mücadele’yi başlatmıştır. Dolayısıyla ailesini Beşiktaş’a emanet etmiştir. Bu da her 19 Mayıs’ta üzerimizdeki sorumluluk bilincini artırıyor. Bunu yaşatmaya çalışıyoruz. Beşiktaş, kültür ve sanatın merkezi. Bu konuda atmamız gereken çok önemli adımlar var. Pandemi koşullarında çalışmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

“GENÇLERİMİZ ÜLKEMİZİN GÜCÜNE İNANMALI”

“Yerel yönetimler olarak gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz”diyen Akpolat, sözlerine şöyle devam etti:

‘’Gençlerimiz bu ülkeye, ülkemizin gücüne, kaynaklarına, ruhuna inanmalılar. Mustafa Kemal Atatürk bu bayramı gençlere armağan ederek de bu mesajı vermiştir. Biz de bu mesajı görünür kılmaya çalışıyoruz.”

“19 Mayıs bağımsızlığımızın, özgürlüğümüzün, Cumhuriyetimizin sonsuza uzanan yoludur.” Diye sözlerini sürdüren Akpolat, Bu yolda Büyük Atatürk’ün izinde yürümeye, her alanda büyük işler başarmaya mecburuz. Bu tarihsel sorumluluğumuzdur. Beşiktaş Belediyesi bağımsızlığın ve özgürlüğün ruhunu nesilden nesile aktarmaya azim ve kararlılıkla devam edecektir.” Dedi.

Ayrıca herkes @Dinlebikitap uygulaması üzerinden de ücretsiz olarak, gün boyunca Ata’mızın gençliğe emaneti, ölümsüz eseri Nutuk ‘u dinleyebilecek.