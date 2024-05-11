Beşiktaş’ta 19 Mayıs gençlik festivali ile kutlanacak

Beşiktaş Belediyesi 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı düzenleyeceği 19 Mayıs Gençlik Festivali’yle kutlayacak. 15 Mayıs’ta başlayacak festival birçok etkinliğe sahne olacak.

Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı’nda başlayacak festivalde 15 Mayıs’ta saat 22.00’de Seda Erciyes, 16 Mayıs’ta saat 22.00’de Sena Şener, 17 Mayıs saat 20.00’de Goss ve saat 22.00’de Paptircem konserleri gerçekleşecek. 16 Mayıs’ta ise Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan saat 11.00’de vatandaşlarla birlikte Dolmabahçe’den Beyoğlu Karaköy’de bulunan İlk Adım Anıtı’na yürüyecek.

18 Mayıs’ta Athena Ve Ozan Doğulu Coşturacak

Beşiktaş Belediyesi’nin düzenleyeceği 19 Mayıs Gençlik Festivali’nde 18 Mayıs’ta yenilenen Barbaros Meydanı’nda dev isimler sahne alacak. Dj ve aranjör Ozan Doğulu saat 20.00’de sahne alacak ve melodileriyle dinleyicilerini coşturacak. Saatler 21.30’u gösterdiğinde ise sahnede Türk rock müziğinin önemli gruplarından biri olan Athena izleyenlerle buluşacak. Gökhan Özoğuz, Hakan Özoğuz, Emre Ataker, Egemen Özkasnaklı ve Ozan Öner’den oluşan, ulusal ve uluslararası birçok başarıya imza atmış olan grup seyircilerine bir müzik ziyafeti verecek.

Rengarenk Beşiktaş Koşusu

19 Mayıs Gençlik Festivali’nde 19 Mayıs günü birbirinden renkli etkinlikler gerçekleştirilecek. Saat 18.00’de başlayacak ve Ortaköy’le Barbaros Meydanı arasında gerçekleşecek olan Rengarenk Beşiktaş Koşusu’nda Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da gençlerle birlikte koşacak.

Hadise Ve Murda 19 Mayıs Akşamı Beşiktaş’ta Gençlerle Birlikte Olacak

Koşunun ardından saatler 20.00’de rap müziğin son dönem temsilcilerinden Murda dinleyicilerle buluşacak. Barbaros Meydanı’nda saatler 21.30’u gösterdiğinde performansı, sahne şovları ile fark oluşturan Türk pop müziğinin en güçlü kadın seslerinden Hadise, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu Beşiktaşlılarla paylaşarak unutulmaz bir geceye imza atacak.