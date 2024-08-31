Beşiktaş'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı Mabel Matiz konseri ile kutlandı

Beşiktaş Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı pop müziğinin sevilen ismi Mabel Matiz konseri ile kutladı. Barbaros Meydanı’nda düzenlenen konsere Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da katılarak vatandaşların Zafer Bayramı’nı kutladı ve şunları söyledi:

‘’Bugün Zafer Bayramı. Kurtuluşa giden yolun zaferle taçlandığı günün 102. yıl dönümü. Hepimize kutlu olsun. Doya doya coşkuyla, milli bayramları yakışır şekilde kutlayın. Atatürk ilkelerini ve cumhuriyet devrimlerini geleceğe taşımak bizim en büyük ödevimiz ve en büyük görevimizdir. Var olduğumuz sürece bu görevi yerine getirmeye devam edeceğiz.’’



30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102. yıl dönümü tüm ülkede olduğu gibi Beşiktaş’ta da birbirinden farklı etkinliklerle coşkuyla kutlandı. Kutlamalar sabah saatlerinde Beşiktaş Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilen resmi törenle başladı. Ardından Beşiktaş’ın mahallelerinde belediyenin bando ekipleri Ata’nın sevdiği marşları çalarak Zafer Bayramı coşkusunu vatandaşlara doyasıya yaşattı. Saatler akşam 20.00’yi gösterdiğinde ise Dj Lapstekin Barbaros Meydanı’nda sahne alarak Beşiktaşlı ve İstanbullu vatandaşlara eşsiz bir performans sergiledi.

Mabel Matiz konseri öncesi ‘Ortak Gururla Zafer Yolunda’ sloganıyla Beşiktaş, Beyoğlu ve Şişli’de ortak olarak kutlanan Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında üç belediye başkanı Barbaros Meydanı’nda sahneye çıkarak vatandaşları selamladı.

BAŞKAN RIZA AKPOLAT: NEFES ALDIĞIMIZ SÜRECE ATAMIZIN İZİNDEN GİTMEYE, İLKELERİNİ YAŞAMAYA VE YAŞATMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat sahnede gerçekleştirdiği konuşmasında;

‘’Bugün Zafer Bayramı. Kurtuluşa giden yolun zaferle taçlandığı günün 102. yıl dönümü. Hepimize kutlu olsun. Doya doya coşkuyla, milli bayramlara yakışır şekilde kutlayın. Üç belediye başkanıyla bugün birlikteyiz. Bunun bir anlamı var. Şimdi Beşiktaş'tayız. Beşiktaş'tan sonra Şişli'ye gideceğiz. Şişli'den sonra Beyoğlu'na gideceğiz. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bütün Kurtuluş Savaşı planlarını bu bölgede yaptı. Cumhuriyet fikrini bu bölgede geliştirdi. Düşman gemileri Dolmabahçe önüne geldiğinde “Geldikleri gibi giderler!” dediği yerin adı burası. 15 Mayıs 1919’da Şişli’deki evinden çıkıp Akaretler’de anne duası alıp, Galata’da Kartal İstimbotuna binip Bandırma Vapuru’na geçip Kurtuluş Savaşı’nı başlatmıştır. Ailesini, en sevdiklerini bu üç ilçeye emanet etmiştir. Dolayısıyla bizler de bu üç kadim kentin belediye başkanları olarak bu sorumluluk duygusuyla güne başlıyor, bu sorumluluk duygusuyla çalışmalarımızı yerine getiriyoruz. Onun izinden gitmeye, onun ilkelerini yaşamaya ve yaşatmaya, var olduğumuz, nefes aldığımız sürece devam edeceğiz. Milli bayramlarımızı yasaklayanlara, itibarsızlaştırmaya çalışanlara inat, doya doya kutlayın. Zafer Bayramımız kutlu olsun.’’ dedi.



Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ise duygularını şu şekilde dile getirdi;

‘’Beşiktaş çok güzel görünüyorsunuz. Zafer Bayramınız kutlu olsun. Şişli’den kucak dolusu sevgiler, kucak dolusu bayram kutlamaları getirdim. Hep beraber daha güzel milli bayramları kutladığımız, aydınlık bir Türkiye için, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı ve daha güzel günler için çalışacağız. Hepinize çok teşekkür ederim. Aynı şekilde Rıza Başkanıma ve İnan Başkanıma teşekkürlerimi sunuyorum. Bu birlik ve beraberlik, aydınlık Türkiye’nin geleceği için, Atamızın yolunda devam edecek.’’ dedi.



Son olarak söz alan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney de;

‘’Hepinize Beyoğlu’ndan selamlar getirdim. Cumhuriyet uğruna bedel ödeyen, yarım kâse çorba bir dilim ekmekle Cumhuriyeti kuran, başka bir ülke altında sömürge olarak yaşamaktansa, bağımsızlık uğruna canını veren ‘Ya İstiklal Ya Ölüm’ diyen başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Bugün bir devlet kurumunun Zafer Bayramı kutlama mesajını okudum. İçinde Atatürk’ün adı Cumhuriyet ibaresi yoktu. Şunu görmüyorlar; Onlar yok saydıkça Gazi Mustafa Kemal Atatürk daha da büyüdü. Onlar yok saydıkça fikrine daha çok insan sahip çıktı. Onlar yok saymaya devam edecek bizler de Cumhuriyet’i meydanlarda yaşatmaya devam edeceğiz. Hepimizin Zafer Bayramı kutlu olsun.’’ dedi.

Beyoğlu Belediyesi Hasköy Parkı’nda Oğuzhan Koç’u, Şişli Belediyesi ise Maçka Parkı’nda Fatma Turgut’u 30 Ağustos’ta yurttaşlarla bir araya getirdi.

MABEL MATİZ ŞARKILARIYLA BEŞİKTAŞ’I COŞTURDU

Beşiktaş’ta gecenin finalinde ise pop müziğinin sevilen ismi Mabel Matiz, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının 102. yılında Beşiktaş’ta sevenleriyle buluştu. Sevilen şarkılarını bu özel günde Beşiktaşlı vatandaşlar için seslendiren ünlü müzisyen vatandaşların 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlarken Beşiktaş Belediyesi’ne de bu organizasyon için teşekkür etti.



Konser sırasında ise Mabel Matiz adına Beşiktaş Belediyesi tarafından Tema Vakfı’na yapılan fidan bağışı plaketi sanatçıya takdim edildi.