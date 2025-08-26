Beşiktaş'ta 30 Ağustos Zaferi'nin 103. yılı coşkuyla kutlanacak

Beşiktaş Belediyesi, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde kazanılan Büyük Zafer’in 103. yılını ilçe genelinde coşkuyla kutlayacak.

30 Ağustos sabahı resmi törenle başlayacak program, Ortaköy’deki Tarihi Hüsrev Kethüda Hamamı’nda gerçekleştirilecek söyleşi ile devam edecek. Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekili Rasim Şişman’ın açılış konuşmasıyla başlayacak söyleşide, tarihçi-yazar Naim Babüroğlu ve uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Erol Mütercimler, Büyük Taarruz’un tarihsel önemi ve Cumhuriyet’in geleceği üzerine değerlendirmelerde bulunacak. Programın moderatörlüğünü Cumhuriyet Gazetesi Haber Müdürü Can Uğur üstlenecek.