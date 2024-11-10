Beşiktaş’ta 9’u 5 geçe hayat durdu

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 86’ncı yılında, yüzlerce vatandaş yoğun yağışa rağmen Dolmabahçe Sarayı önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da Dolmabahçe Sarayı’nda düzenlenen resmi törene katılarak Atatürk’ün yatağına çiçek bıraktı.

Her 10 Kasım’da olduğu gibi bu yıl da saatler 9’u 5 geçe Türkiye’de hayat durdu. 9’u 5 geçe tüm Türkiye, Atatürk’ü anmak için saygı duruşuna geçti. Yoğun yağışa rağmen vatandaşlar, Atatürk’ün son nefesini verdiği Dolmabahçe Sarayı’na akın etti. Beşiktaş Belediyesi de vatandaşlara bayrak ve yağmurluk dağıtarak onları destekledi. Belediyenin ses aracından Atatürk’ün 10. Yıl Nutku dinletildi. Saatler 9’u 5 geçe sirenler çaldığında herkes saygı duruşuna geçerek Atatürk’ü andı.



Dolmabahçe Sarayı’nda yapılan resmi törene katılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, duygularını şu şekilde ifade etti:



“Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, 86 yıl önce hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı’ndaki 71 numaralı odasında yapılan resmi törenle andık. O’na olan minnet ve şükranımızı bir kez daha ifade ettik. Değerlerini ilelebet yaşatacağız.”