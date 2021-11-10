Beşiktaş’ta Ata’ya Saygı Yürüyüşü gerçekleştirildi

Beşiktaş Belediyesi, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikal edişinin 83’üncü yıl dönümünde ‘Saygı Yürüyüşü’ düzenledi. Barbaros Meydanı’nda saat 08.00’de başlayıp Dolmabahçe Sarayı’nda son bulan yürüyüş, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat önderliğinde gerçekleştirildi.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikal edişinin 83’üncü yılında Beşiktaş’ta anma programı düzenlendi. Bugün saat 08.00’de Barbaros Meydanı’nda Ata’ya saygı yürüyüşü gerçekleştirildi. Mustafa Kemal Atatürk’ün sesinden özel olarak hazırlanan dinleti eşliğinde vatandaşlar, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile Dolmabahçe Sarayı’na yürüdü. Yaşlısı, genci demeden birçok vatandaşın katıldığı yürüyüşte hüzünlü ve gurur dolu anlar yaşandı.

‘ANITKABİR VE DOLMABAHÇE SARAYI’NDAN CANLI BAĞLANTILAR’

Saygı Yürüyüşü sonrası, saatler 08.50’yi gösterdiğinde Dolmabahçe Sarayı önünde kurulan led ekranlarda Mustafa Kemal Atatürk’ün Anıtkabir’deki ve Dolmabahçe’deki dairelerinden yapılan canlı yayınlar tüm yurttaşlara canlı olarak aktarıldı. Saatler 09.05’i gösterdiğinde ise tüm Türkiye’de olduğu gibi Beşiktaş’ta da hayat durdu ve Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşuna geçildi. İstiklal Marşı’nın ardından vatandaşlar, Dolmabahçe Sarayı’nı gezdi ve Mustafa Kemal Atatürk’ün vefat ettiği odayı ziyaret etti.

“ACISI HALE TAPTAZE: FİKİRLERİ HER ZAMAN DEVAM EDECEK”

Mustafa Kemal Atatürk’ü ölümünün 83’üncü yıl dönümünde saygıyla andığını belirten Başkan Rıza Akpolat, “Önce sabah Beşiktaş Barbaros Meydanı’ndan Dolmabahçe Sarayı’na kadar Atatürk’ün sesiyle yürüdük. Burası çok kalabalık. Atamızın acısı hala ilk günkü gibi taptaze. Kendisi öldü ama fikirleri ve devrimleri halen devam ediyor ve edecek” diye konuştu.

“BİNLERCE İNSAN ATA’SINA KOŞUYOR”

Türkiye ne zaman dara düşse Atatürk ilke ve inkılaplarının yolunu aydınlattığını vurgulayan Başkan Akpolat sözlerine şunları ekledi:

“Beşiktaş Atatürk için çok önemli, çok özel. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı planlarını burada yaptı. Sarayın önüne düşman gemileri geldiğinde ‘geldikleri gibi giderler’ deyip Bandırma Vapuru’na geçtiği yer burasıdır. Yani Beşiktaş ilk adımın atıldığı yerdir. Aynı zamanda hayata gözlerini yumduğu yerdir. Atatürk vefat ettiğinde Dolmabahçe Sarayı’nda izdiham yaşanmış, başka insanlar da hayatını kaybetmişti. Yine bugün burada insanlar Ata’sına koşuyor. Herkes buraya akın etmiş durumda. Başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu ülke için hayatını kaybetmiş, bu ülkenin bağımsızlığı için bedel ödemiş, bütün şehitlerimizi, tüm gazilerimizi minnetle anıyorum.”

‘BİR BİLİM SAVAŞÇISI ATATÜRK BELGESELİ’

Beşiktaş Belediyesi Zübeyde Ana Kültür Merkezi’nde ise akşam saat 19.00’da ‘Bir Bilim Savaşçısı Atatürk Belgeseli’ gösterimi gerçekleşecek. Gösterim katılmak isteyen herkese açık ve ücretsiz olacak.