Beşiktaş’ta ‘ayda bir gün sokak bizim’ etkinliği düzenlendi

Sokak Bizim Derneği tarafından başlatılan insanların içinde bulunduğu ulaşım ve trafik problemlerinden yola çıkarak, bu problemin sokak ve sokak kültürü üzerindeki etkileri hakkında farkındalık yaratması amacıyla başlatılan ‘Ayda Bir Gün Sokak Bizim’ etkinliği bu ay Beşiktaş Türkali Mahallesi, Gazi Refik Sokak’ta gerçekleşti. Beşiktaş Belediyesi desteğiyle gerçekleşen etkinliğe çok sayıda sivil toplum kuruluşu, vatandaş ve çocuk katıldı. Çocuklar trafiğe kapalı olan sokakta doyasıya eğlendi. Çocuklara atık bilinci, el işi becerileri yapabilme yetisinin kazandırıldığı etkinlikte; tavla turnuvası, yaya hakları bilgi yarışması, resim atölyesi ve sokakta müzik etkinliği gerçekleştirildi.

HER AY BİR SOKAĞI ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATARAK İNSAN ODAKLI SOKAK YARATIYORUZ.

Sokak Bizim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Arzu Erturan, Gazi Refik Sokak’ta gerçekleştirilen etkinlikte konuştu. Erturan sözlerine Beşiktaş Belediyesi’ne teşekkür ederek başlarken şu ifadeleri kullandı. ‘’ Bu etkinlikle biz insanlarla farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. Yaşadığımız şehirler, sokaklar hep araba odaklı. Biz insan odaklı şehirler, mahalleler istiyoruz. Ayda bir gün sokak bizim olsun diyoruz. Yaya haklarını, bisikletli ulaşımı herkes için erişilebirliği savunan bir etkinlik. Sokağı araç trafiğine kapatıyoruz ve bir gün boyunca herkes bu sokağı istediği gibi özgürce kullanma hakkına sahip oluyor. Bu sokakta çeşitli etkinlikler düzenliyoruz sokağı canlandırmak için. Bu bir prova oluyor ve bu etkinlik bir gün oluyorsa bütün yılda olabilir mesajı vermeye çalışıyoruz. Bu projemiz 2007 yılında başladı. İstanbul’un pek çok noktasında bu etkinliği düzenliyoruz. Bu Beşiktaş özelinde bakarsak üçüncü etkinliğimiz. Eylül ve Ekim ayında da bu etkinliğimiz Beşiktaş’ta olacak. Her ay bir sokağı araç trafiğine kapatarak insan odaklı bir sokak yaratmayı amaçlıyoruz. Her daim bizlerin yanında olan başta Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat olmak üzere desteğine esirgemeyen herkese de teşekkürlerimi sunuyorum’’ dedi.