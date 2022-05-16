Beşiktaş’ta ‘Bağımsızlık için ilk adım yürüyüşü’ coşkusu

Beşiktaş Belediyesi’nin, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlediği ‘Bağımsızlık İçin İlk Adım Yürüyüşü’ büyük coşkuya sahne oldu. Beşiktaşlıların yoğun ilgisiyle gerçekleşen yürüyüşe katılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat;“Atatürk’ün mirasına ve Cumhuriyetimizin temel değerlerine sahip çıkma coşkumuzla yürümeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Belediyesi’nin düzenlediği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen ‘Bağımsızlık için İlk Adım Yürüyüşü’ saat 16.00’da Akaretler’den başladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün milli mücadeleyi başlatmak için 16 Mayıs 1919’da ilk adımı attığı Beşiktaş’ta genci yaşlısı ellerinde bayraklarla marşlar söyleyerek Başkan Rıza Akpolat ile birlikte Beşiktaş İskelesi’ne yürüdü.

“ATAMIZIN EMANETLERİNE SAHİP ÇIKACAĞIZ”

Beşiktaş İskelesi’ndeki temsili uğurlama töreni ve Beşiktaş Belediyesi Halk Oyunları Ekibi’nin gösterileriyle son bulan etkinlikte konuşan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat şunları söyledi;

“Belediyemizin düzenlediği ‘Bağımsızlık İçin İlk Adım Yürüyüşü’ artık gelenekselleşen bir etkinlik oldu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı’nı başlatırken, yürüyüşe başladığımız noktadan çıkıp buradan Kartal İstimbotu’na binip Bandırma Vapuru’na geçmiş ve Ulusal Kurtuluş Mücadelemizi başlatmıştır. Biz Beşiktaş’ı tanımlarken hep şunu deriz; iki kıtanın birleştiği, Kaptan-ı deryaların, Barbaros Hayrettin’in kenti. Ve deriz ki; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yaşadığı evinin olduğu, Kurtuluş Savaşı’nın planlarını yaptığı, Dolmabahçe’nin önüne düşman gemileri geldiğinde “Geldikleri Gibi Giderler” dediği hem kendi hayatı hem de ülkemiz adına önemli kararları aldığı ve hayata gözlerini yumduğu yerin adıdır Beşiktaş. Biz burada bu sorumluluğun bilinciyle görevlerimizi yerine getiriyoruz ve Ata’mızın emanetlerine sahip çıkmaya çalışıyoruz. 4 gün sürecek bayram kutlamalarımızın ilk günündeyiz. Bu 4 günü hep beraber, doyasıya, milletçe el ele vererek Beşiktaş’a yakışır şekilde kutlamaya devam edeceğiz.”