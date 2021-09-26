Beşiktaş’ta ‘Caz Festivali’ Sanatçılar Parkı’nda vatandaşları coşturdu

Beşiktaş Belediyesi 28. İstanbul Caz Festivali’nde müzikseverleri Sanatçılar Parkı’nda müthiş konserlerle bir araya getirdi.

Müzik ve festival etkinlikleriyle İstanbullu ve Beşiktaşlı vatandaşları bir araya getiren Beşiktaş Belediyesi, Revival konserlerinden sonra Sanatçılar Parkı’nda keyifli bir caz festivaline ev sahipliği yaptı. Sanatçılar Parkı’nda bu yıl ikincisi düzenlenen 28. İstanbul Caz Festivali kapsamında Ayşe Tütüncü Dörtlüsü, Fainschmitz ve caz dünyasının genç isimleri sahne aldı. Dinleyiciler keyifli bir atmosferde caz müziğinin tadını çıkardı.

28. İstanbul Caz Festivali Direktörü Harun İzer, “Bu sene ikinci kez Sanatçılar Parkı’ndayız. Beşiktaş Belediyesi’yle iş birliğimiz devam ediyor. Caz yeniliğe, doğaçlamaya ve yeni sözlere çok açık, Türkiye’nin müzik kültürüyle de örtüşen bir müzik tarzı” dedi.

Sanatın ve müziğin herkese ne kadar iyi geldiğini vurgulayan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ise; “ Sanatçılar Parkı’nda geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da 28. İstanbul Caz Festivali’ne ev sahipliği yaptık. Komşularımız yeşil ve müzikle buluşurken, Ayşe Tütüncü Dörtlüsü, Fainschmitz ve caz dünyasının genç isimleri ile keyifli bir caz festivali gerçekleştirdik” dedi.