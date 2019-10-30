Beşiktaş'ta Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yılı coşkuyla kutlandı

Beşiktaş Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 96. yılını düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutladı. 28 Ekim’de resmi törenle başlayan kutlamalar, Cumhuriyet Kupası, fener alayı yürüyüşü ve Barbaros Meydanı’nda düzenlenen ışık, ses ve lazer gösterisiyle sona erdi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 96. yılı Beşiktaş’ta düzenlenen etkinliklerle kutlandı. 28 Ekim günü Atatürk Cumhuriyet ve Demokrasi Anıtı önünde resmi törenle başlayan kutlamalar, Beşiktaş İsmet İnönü Spor Tesisleri’nde düzenlenen U14 Cumhuriyet Kupası Töreni ile devam etti. Ardından binlerce vatandaş Balmumcu’da toplanarak ellerinde fener alayı, dillerinde marşlarla birlikte Beşiktaş Barbaros Meydanı’na yürüdü. Yürüyüşe Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da eşi ve çocuklarıyla birlikte katılarak Cumhuriyet Bayramı coşkusunu tüm vatandaşlarla birlikle paylaştı.

BAŞKAN AKPOLAT: ‘’CUMHURİYETİMİZ 96 YILDIR SÜREGELEN VE İLELEBET YAŞAYACAK OLAN BİR ÇAĞDAŞLAŞMA ÖYKÜSÜDÜR.’’

Yürüyüşün ardından Başkan Akpolat binlere seslendi. Akpolat sözlerine Cumhuriyet’in 96. yılı kutlu olsun diyerek başladı ve şu ifadeleri kullandı. ‘’ Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Ya İstiklal Ya Ölüm’ diyerek silah arkadaşlarıyla çıktığı yolun en büyük kazanımı şüphesiz tam bağımsız Türkiye Cumhuriyetidir. İmkânsızlıklar içerisindeki halkın sımsıkı tutunduğu tek bir duygu vardı o da bağımsızlığına olan inancıydı. Atatürk’ün önderliğinde milletimizin büyük fedakârlıklar sonucu elde ettiği tarihi zafer ne mutlu bize ki cumhuriyetle taçlandı. Cumhuriyetimiz 96 yıldır süregelen ve ilelebet yaşayacak olan bir çağdaşlaşma öyküsüdür. Beşiktaş halkı cumhuriyete olan bağlılığıyla İstanbul’un ve Türkiye’nin gururudur. İşte bu yüzden bize düşen cumhuriyet değerlerini daima yaşatmak ve Beşiktaş’ı demokrasinin beşiği haline getirmektir’’ dedi.

Başkan Akpolat’ın konuşmasının ardından ses, ışık ve lazer gösterisiyle gecenin karanlığı Barbaros Meydanı’nda aydınlandı ve vatandaşlar görsel bir şölen yaşadı. O anları ölümsüzleştirmek isteyen vatandaşlar telefonlarına sarılarak 29 Ekim coşkusunu doyasıya kutlarken ses, ışık ve lazer gösterisi İstanbul’un birçok noktasından da izlendi.