Beşiktaş'ta dezaevantajlı bireyler el emeği ürünlerini sergiledi

Beşiktaş Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi üyelerinin el emeği ürünlerinin yer aldığı ‘’El İşi Sergisi’’ Levent Hizmet Binası Sergi Salonu’nda ziyaretçilere açıldı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da sergiyi ziyaret ederek bütün komşularını sergiye davet etti.

Beşiktaş Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi’nde yıl boyunca sosyal aktivitelere katılarak mesleki becerilerini geliştiren kursiyerlerin birbirinden güzel el emeği ürünlerini sergilediği ‘’El İşi Sergisi’’ 29 Kasım’da Levent Hizmet Binası’nda ziyaretçilere açıldı. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında açılan sergi de kolyeden bilekliğe, tablodan çantaya birbirinden güzel pek çok çalışma yer alıyor.

Farkındalık yaratmayı amaçlayan sergiyi ziyaret eden Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, kursiyerlerin büyük bir çabayla yaptıkları el emeği ürünlerini dikkatle inceledi ve kendileri tebrik etti. Engelli Koordinasyon Merkezi’ndeki bireylerle hatıra fotoğrafı da çektiren Başkan Akpolat bütün komşularını bu değerli sergiyi gezmeye davet etti. Sergi, 3 Aralık Cuma günü saat 17.00’e kadar ziyaretçilere açık olacak.

Sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde çalışmalar gerçekleştiren Beşiktaş Belediyesi, Engelli Koordinasyon Merkezi ile de tüm engelli vatandaşlar için psikolog hizmetinden dost eller taksi uygulamasına, istihdam danışmanlığından engelsiz sinemaya, hukuki danışmanlıktan diyetisyen desteğine kadar pek çok alanda hizmet veriyor.

Merkez dezavantajlı bireylerin becerilerini geliştirmesine ve toplumsal hayata katılmasına yardımcı olmak için gelen talepler doğrultusunda; Temel Bilgisayar Eğitimi, İngilizce, Fotoğrafçılık, Yoga, Stretching, Beden Farkındalığı, İşaret Dili, Tiyatro, Müzik, Ahşap Boyama eğitim kursları da açıyor.

Ücretsiz servis olanakları ile ulaşılabilen Beşiktaş Engelli Koordinasyon Merkezi, her türlü engel grubundan bireyin rahat erişim sağlayabilmesi için tasarlanmış olan Dilek Sabancı Parkı içerisinde yer almaktadır.