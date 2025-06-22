  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Beşiktaş'ta Dünya Kaykay Günü kutlandı

Beşiktaş'ta Dünya Kaykay Günü kutlandı

Beşiktaş'ta Dünya Kaykay Günü kutlandı
Güncelleme:

21 Haziran Dünya Kaykay Günü (Go Skateboarding Day), Maçka İnönü Parkı’nda düzenlenen renkli etkinliklerle kutlandı. Beşiktaş Belediyesi’nin desteğiyle gerçekleşen organizasyonda kaykay tutkunları bir araya gelirken, Frozen Clouds ve Hav Hav müzik grupları da sahne performanslarıyla etkinliğe enerji kattı.

Yılın en uzun günü olan 21 Haziran’ın, dünya genelinde kaykay tutkunları tarafından “Dünya Kaykay Günü” olarak kutlanması kapsamında Maçka İnönü Parkı’nda çeşitli etkinlikler düzenlendi.

“Kural Yok; Tahtanı ve Arkadaşını Kap, Gel” mottosuyla gerçekleşen organizasyon, gençleri bir araya getirerek keyifli anlara ev sahipliği yaptı. Farklı yaş gruplarından kaykay severler; yarışmalarla eğlendi, yeteneklerini sergiledi ve günün sonunda çeşitli ödüllerle buluştu.

Bu yıl Beşiktaş Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleşen etkinlikte Frozen Clouds ve Hav Hav müzik grupları da sahne alarak katılımcılara müzik dolu anlar yaşattı.

Etkinliğe katılan Mehmet Kostak;
“Burada olmaktan büyük keyif alıyorum. Belediyenin bize böyle bir imkan sunmuş olması çok kıymetli. Hepimize destek verdiler. Genelde sokakta iki üç kaykaycı bile bulmak zor olur ama buradaki atmosferi görünce gerçekten şaşırdım. Çok başarılı bir organizasyon olmuş.” dedi.

Genç kaykaycılardan Volkan Özel Kocatürk ise şu ifadeleri kullandı:
“Kaykaycıların bir araya gelmesi ve birlikte vakit geçirmesi çok güzel. Bu alanı bizimle paylaştıkları için Beşiktaş Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz. Sevincimize ortak oldular. Bu yıl da bir arada olmak çok keyifliydi.”

text-ad
Etiketler Beşiktaş beşiktaş belediyesi rıza Akpolat
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kütahya'da dünyanın en pahalı kimyasalı ele geçirildi Kütahya'da dünyanın en pahalı kimyasalı ele geçirildi Özel halk otobüsü şoförüne kurşun yağdırdı Özel halk otobüsü şoförüne kurşun yağdırdı Nükleer tesislerde sızıntı var mı? İran'dan ilk açıklama Nükleer tesislerde sızıntı var mı? İran'dan ilk açıklama Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu'ya ölüm tehdidi yağıyor Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu'ya ölüm tehdidi yağıyor ABD savaşa dahil oldu: İran'ın nükleer tesisleri bombalandı ABD savaşa dahil oldu: İran'ın nükleer tesisleri bombalandı ABD'nin İran'a saldırısı sonrası İsrail'den patlama sesleri yükseldi ABD'nin İran'a saldırısı sonrası İsrail'den patlama sesleri yükseldi Ankara'dan kritik uyarı: ''Felaket senaryosunun hayata geçmesini istemiyoruz'' Ankara'dan kritik uyarı: ''Felaket senaryosunun hayata geçmesini istemiyoruz'' Özgür Özel bugün de Nehir'i yalnız bırakmadı Özgür Özel bugün de Nehir'i yalnız bırakmadı Marmaris'teki rezaletin faturası kesildi: O gece kulüpleri bir bir kapatıldı Marmaris'teki rezaletin faturası kesildi: O gece kulüpleri bir bir kapatıldı ORC 4 ildeki genel seçim anketinin sonuçlarını açıkladı ORC 4 ildeki genel seçim anketinin sonuçlarını açıkladı
Keneden peş peşe ölümler! Can kaybı artıyor, uzmanlar uyarıyor Keneden peş peşe ölümler! Can kaybı artıyor, uzmanlar uyarıyor İran için ''vur emri'' veren Trump'tan yeni tehdit! İran için ''vur emri'' veren Trump'tan yeni tehdit! İran Dışişleri Bakanı İstanbul'da açıkladı: ABD'ye karşılık verilecek mi? İran Dışişleri Bakanı İstanbul'da açıkladı: ABD'ye karşılık verilecek mi? Sınav yolunda feci kaza: Ölü ve yaralılar var Sınav yolunda feci kaza: Ölü ve yaralılar var Survivor şampiyonu Adem Kılıççı ne kadar ödül kazandı? Sitem ederek açıkladı Survivor şampiyonu Adem Kılıççı ne kadar ödül kazandı? Sitem ederek açıkladı Asıl yaz şimdi başlıyor! Meteoroloji kavurucu sıcaklar için tarih verdi Asıl yaz şimdi başlıyor! Meteoroloji kavurucu sıcaklar için tarih verdi Annesinden kalan 90 milyon dolarlık miras yüzünden öldürüldü Annesinden kalan 90 milyon dolarlık miras yüzünden öldürüldü Gazeteci Fatih Altaylı evinde gözaltına alındı! İfadesi ortaya çıktı Gazeteci Fatih Altaylı evinde gözaltına alındı! İfadesi ortaya çıktı Evinden keskin nişancı tüfeği çıktı; serbest bırakıldı Evinden keskin nişancı tüfeği çıktı; serbest bırakıldı ABD'nin hedefi olan İran, İsrail'i ilk kez ''Hayber Şiken''le vurdu ABD'nin hedefi olan İran, İsrail'i ilk kez ''Hayber Şiken''le vurdu