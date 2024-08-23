Beşiktaş'ta Konaklar Bostanı ilk mahsullerini vermeye başladı

Beşiktaş Belediyesi tarafından hayata geçirilen Konaklar Bostanı ilk mahsullerini vermeye başladı. Bostanda yazlık sebzelerini toplayan vatandaşlar aynı zamanda şehrin stresinden uzaklaşarak keyifli vakit geçirme imkanı buluyor. Mahalle sakinleri, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’a desteklerinden dolayı teşekkürlerini sunmak adına, bostanda yetiştirdikleri sebzelerden bir sepet hazırladı.

Geçtiğimiz şubat ayında Beşiktaş Belediyesi tarafından sürdürülebilir bir yaşam için başlatılan Konaklar Bostanı’na mahalle sakinleri büyük bir ilgi gösteriyor. Günün belirli zaman dilimlerinde bostanı ziyaret eden vatandaşlar burada kendi ürünlerini yetiştirmeye başladı. Bostanda, şehrin stresinden ve kalabalığından uzaklaşan mahalle sakinleri tarım ve toprağa dair yeni bilgiler öğrenme imkanı da buluyor. Evlerindeki organik atıkları bostandaki kompost kutusuna atarak doğal gübre oluşturan mahalle sakinleri desteklerinden dolayı Beşiktaş Belediyesi’ne ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’a teşekkür etti.

‘’İSTANBUL’A ÖRNEK BİR ÇALIŞMA OLMASINI İSTİYORUZ’’

Mahalle sakinlerinden Muhittin Alev Silahtar, tüm İstanbul’a örnek bir çalışma yapmak istediklerini belirterek şunları ifade etti:

‘’Burada mümkün olduğu kadar ilaçsız, gübresiz, suni bir katkı yapmadan, kendi yağımızda kavrularak üretim yapmak istiyoruz. Bunun da ilk başta komşularımıza sonra da tüm İstanbul’a örnek olmasını istiyoruz. Mesai saatlerinin dışında burada vakit geçiriyorum. Bize bu imkânı tanıyan Beşiktaş Belediyesi’ne ve başkanım Rıza Akpolat’a teşekkür ederiz. ‘’

“ÇOCUKLARIMIZ İÇİN BİR FARKINDALIK OLDU”

Konaklar Mahalle Muhtarı Türkan Barış ise bostana çocukların da ilgi gösterdiğine işaret ederek, dalında koparıp sebze yemenin çok güzel bir duygu olduğunu söyledi. Barış sözlerine şu şekilde devam etti:

‘’Bostanımızda hasat yaptık. Önce tohum ve fidelerimizi toprakla buluşturduk. Hasadımızı yaparak mahsullerimizi almaya başladık. Toprakla buluşturduğumuz bitkileri toplamak çocuklarımız için bir farkındalık yarattı. Şehrin içinde kendi yaşam alanımızda yürüme mesafesinde bu tecrübeyi yaşadık. Bu çok güzel bir duygu.‘’

‘’BOSTANDA SEBZE YETİŞTİRMEYİ ARKADAŞLARIMLA BERABER ÖĞRENİYORUZ’’

Bostanda doğal posa ürettiklerini ifade eden bir başka Beşiktaşlı Yasemin Ertan da;

‘’Sezona göre ekim yapmak gerekiyor. Bu gibi bilgileri hep beraber öğreniyoruz. Bu yıl verimimiz çok güzel, seneye daha güzel olacak. Bostanda aynı zamanda posa üretiyoruz. Evimizden getirdiğimiz sebze atıklarını gübre olarak kullanacağız. ‘’ şeklinde konuştu.