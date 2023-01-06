Beşiktaş'ta ''Konaklar Kent Parkı'' hizmete açıldı

Beşiktaş Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde, Beşiktaş’ın Konaklar Mahallesinde bulunan atıl alanı çevre düzenlemesi yapılarak ''Konaklar Kent Parkı'' adıyla hizmete açıldı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat; ''Beşiktaş’ta atıl bulunan kamu alanlarını betona değil yeşile dönüştürüyoruz'' diyerek haberi komşularıyla ve İstanbullularla paylaştı.

Beşiktaş’ta atıl alanda bulunan kamusal alanlar yeşil alana dönüşmeye devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beşiktaş Belediyesi el ele vererek, Konaklar Mahallesi’nde bulunan 22.500m2 atıl alanı, yapılan çevre düzenlemeleri sonrasında yeşil alana çevirdi. ‘’Konaklar Kent Parkı’’ adıyla hizmete açılan parkta 650 metrelik yürüyüş yolu, çocuk oyun ve egzersiz alanı bulunuyor.

‘’MAHALLENİN PARKA İHTİYACI VARDI’’

52 yıldır Konaklar Mahallesinde yaşayan Tüten Gültay mutluluğunu şu ifadelerle dile getirdi: “Ben bu mahallenin 52 senelik yaşayanı olarak böyle bir parka sahip olacağımız için çok mutluyum, çünkü çok ihtiyaç vardı. Birkaç tane daha parkımız var ama burası çok metruk bir alandı, çok güzel bir park haline geldi. Çok güzel bir alan, faydalanacağımız bir park oldu.’’

Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği 2. Sınıf öğrencisi Alperen Çağlar: "Ben çok beğendim. Burada zaten böyle bir eksiklik vardı park olarak, küçük parklar vardı. Bu park çok geniş ve spor anlamında da gerçekten çok gelişmiş buldum, mahalle için de çok önemli oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.’’

Mahalle sakini İdil Özçubukçu parkın sosyalleşmek için iyi bir fırsat olduğunu belirterek sözlerini şu şekilde sürdürdü: ’’Bence parkın yapılması güzel oldu. Sonuçta yeşil bir alan ve önümüze bir sürü imkan çıktığını düşünüyorum. Sosyalleşmek, spor yapmak, vakit geçirmek, temiz hava almak için daha fazla yeşillik alan her zaman güzeldir.’’

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Konaklar Kent Parkı’nın hizmete başladığını şu sözlerle duyurdu:

‘’Beşiktaş’ta atıl bulunan kamu alanlarını betona değil yeşile dönüştüyoruz. Belediyemiz ve İBB’nin ortak mülkiyeti olan alanı Başkanımız Ekrem İmamoğlu ile birlikte Konaklar Kent Parkı’na dönüştürdük. İstanbul’umuza hayırlı, uğurlu olsun.’’