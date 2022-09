Beşiktaş’ta Nil Karaibrahimgil rüzgârı esti

Türk pop müziğinin önemli isimlerinden Nil Karaibrahimgil, Beşiktaş Festivali’nde sergilenen ‘Museum of the Moon’ konserleri kapsamında Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı’nda sahne aldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konsere Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da katıldı.

Museum of the Moon konserleriyle devam eden Beşiktaş Festivali’nde dün akşam pop müziğin renkli isimlerinden Nil Karaibrahimgil Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı’nda sahne aldı. Ay ışığı altında sahne alan sanatçı, eşsiz eserlerini Beşiktaşlı vatandaşlar için seslendirdi. Yoğun katılımın gerçekleştiği konserde vatandaşlar Nil Karaibrahimgil’in parçalarına ay ışığı altında eşlik ederek festivalin tadını çıkardı.

Ay ışığının muhteşem ambiyansını konserlerle birleştirdiklerini, Beşiktaş’ta sanatın ve sanatçının yanında olmaya özen gösterdiklerini belirten Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat şunları söyledi;

“Museum of the Moon dünyanın her yerini dolaşıyor ama ilk kez bir açık hava konserinde deneyimleniyor. Bunu Beşiktaş’a taşımaktan, komşularımızı böyle güzel bir atmosferle buluşturmaktan çok memnunuz.

Sevgili Nil Karaibrahimgil’i Beşiktaş Festivalimizde ay ışığı altında ağırlamaktan mutluluk duyuyorum.“

Ay ışığı altında gerçekleşen konserler bu akşam Jülide Özçelik’in eşsiz eserleriyle devam edecek. 1 Ekim'e kadar devam edecek Beşiktaş Festivali için ayrıntılı bilgilere besiktas.bel.tr adresinden ulaşabilirsiniz.