Beşiktaş’ta perakende satışlarda liste uygulamasına son

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beşiktaş’taki halk, esnaf ve diğer tüm paydaşlarla iletişim kanallarını açtı ve kararların katılımcı bir anlayışla alındığı dönemi başlattı. Yaklaşık iki yıl önce perakende satış yapılan market, manav ve bakkal gibi halkın doğrudan hayatına etki eden noktalarda etiket yerine liste uygulamasına geçildiğini öğrenmiştik. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tarafından başlatılan Açık Mikrofon halk buluşmalarında katılımcı yönetim anlayışı ilk meyvesini verdi ve halktan gelen talepler doğrultusunda esnafı rekabet açısından da koruyacak etiket uygulamasına geri dönülmesi kararlaştırıldı.

Artık bütün ürünlerde etiket olacak

Ürünlerin fiyatı üzerindeki etikette okunacak şekilde yazılacak. Böylece vatandaşlar istedikleri ürünün fiyatını sormadan rahatça alışverişlerini yapacak.

Vatandaşlardan gelen şikayetler ve talepler doğrultusunda harekete geçen Beşiktaş Belediyesi, 28.06.2014 tarih ve 29044 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Fiyat Etiketleri Yönetmeliği'nin Tarife ve Fiyat listesiyle 8. Madde'sini belirten tebliği esnafa göndererek yönetmeliğe uyulması gerektiğini, aksi takdirde yasal işlem uygulanacağını belirtti. Böylece Beşiktaş’ta bir devir kapanacak ve etiketsiz ürün kalmayacak.