Beşiktaş’ta ‘sözüm var’ projesi Başkan Akpolat’ın çağrısıyla başladı

Beşiktaş Köyiçi’nde Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tarafından açılışı yapılan proje kapsamında kadına şiddete karşı söyleyecek sözü olan herkes Woman Tv aracılığıyla düşüncelerini paylaşacak.

Kadına şiddet ve bu konuda bilinçlendirmeyi artırmak için yenilikçi çalışmalarını devam ettiren Beşiktaş Belediyesi, bugün de ‘Sözüm Var’ adlı projeyi Beşiktaş Köyiçi’nde başlattı. Woman Tv işbirliğiyle başlatılan proje kapsamında tüm vatandaşlar görüşlerini belirtecek.

Kürsüde konuşanların fikirleri ve “artık yeter” çağrıları, Woman TV kameraları ile çekilecek ve bilinçlendirme amacıyla, kanalda düzenli olarak paylaşılacak. ‘Sözüm Var’ adlı proje kapsamında kadına şiddet konusunda ilk konuşmayı da Woman Tv’ye Başkan Rıza Akpolat gerçekleştirdi.

Tüm vatandaşlara çağrı yaparak kadına şiddet ve toplumsal farkındalık için herkesi Köyiçi’nde bulunan kürsüye davet ederek fikirlerini beyan etmelerini söyleyen Başkan Akpolat, Woman Tv’ye de bu anlamlı proje kapsamında vatandaşların sesi olacağı için teşekkür etti.