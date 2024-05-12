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Beşiktaş'ta STK'lar Avrupa Günü için biraraya geldi

Beşiktaş'ta STK'lar Avrupa Günü için biraraya geldi
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Beşiktaş Belediyesi, 9 Mayıs Avrupa Günü kapsamında sivil toplum kuruluşlarıyla network etkinliğinde bir araya geldi.

Etkinlikte, Beşiktaş Belediyesi ile dernekler arasındaki potansiyel iş birlikleri değerlendirilirken aynı alanda çalışmalarını sürdüren sivil toplum kuruluşları için yeni proje ve atölye fikirleri geliştirildi. Beşiktaş Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe LÖSEV, Beşiktaş Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, KODA Köy Okulları Değişim Ağı, UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği, Yeni Nesil Gelişim Derneği, İdea Universal Derneği, Good4Trust, Türetim Ekonomisi Derneği, Türkiye Kurumsal Sorumluluk Derneği, Boğaziçi Eğitim Kültür ve Gelişimi Destekleme Derneği, Young Future Derneği, Youthart Derneği, Türk Alman Kültür İşleri Derneği, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Kurum İçi İlişkiler Birimi’nden temsilciler katıldı. Beşiktaş Belediyesi'nin yaptığı çalışmaları katılımcılarla paylaştığı toplantıda STK ve dernek temsilcileri de geçmiş deneyimlerini, iyi uygulamalarını ve gelecek planlarını sundu.

Network etkinliği, aile fotoğrafının çekilmesiyle son buldu.

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YİNE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

STK ve dernek temsilcileri, önümüzdeki günlerde Beşiktaş Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek olan proje yazım atölyesinde tekrar bir araya gelecek.

Etiketler Beşiktaş beşiktaş belediyesi rıza Akpolat
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